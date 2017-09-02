"Avustralya Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor"

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU/ECENUR ÇOLAK - Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, "Avustralya, Türkiye'yi hem uluslararası boyutta hem de bölgesinde önemli bir ülke olarak görüyor. İlişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz." dedi.

Innes-Brown, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 16 Ağustos'ta güven mektubunu sunarak göreve başlamasının ardından Türkiye'ye ve ikili ilişkilere dair izlenimlerini ve Kurban Bayramı mesajını AA muhabiriyle paylaştı.

Türkiye'ye dair çok olumlu hisleri olduğunu belirten Büyükelçi Innes-Brown, daha önce Türkiye'ye yakın ülkelerde de görev yaptığı için burayı yakından tanıdığını, birçok kez Türkiye'ye geldiğini belirtti.

- "İstanbul'da evlendim"

İstanbul'un hayatında özel bir yeri olduğunu dile getiren Avustralya Büyükelçisi, "Birkaç yıl önce İstanbul'da, Ortaköy'de evlendim. Türkiye'nin kalbimde her zaman özel bir yeri olacak." diye konuştu.

Dört yıl önce evlenen Innes-Brown, İstanbul'da evlenme kararı almalarının nedenini, "Şüphesiz İstanbul, boğazda muhteşem, güzel bir şehir. Eşim ve ben buranın evlenmek için uygun bir yer olduğunu düşündük. Birçok araştırma yaptık ve buranın evlenmek için güzel bir yer olduğunda karar kıldık." sözleriyle anlattı.

- "Çok olumlu ve sıcak başlangıç yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne eşi ve oğlu Daniel ile gelen Büyükelçi Innes-Brown, medyanın ve Türk halkının oğluna gösterdiği ilgiyi de değerlendirdi.

Daniel henüz 1 yaşında olduğu için onu başkasına bırakmadıklarını, kabul törenine birlikte geldiklerini söyleyen Innes-Brown, "Onunla gelmek bizim için gayet doğal, normal bir şeydi. Bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştik. Bizim için de sürpriz oldu. Haberler her yerdeydi. İran'dan, bazı Körfez ülkelerinden, Suudi Arabistan'dan, Mısır ve Bağdat'tan bile insanlar mesajlar gönderdiler, televizyonlarda yayınlandı." dedi.

Innes-Brown, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul sırasında Daniel ile ilgilenerek sevgisini gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daniel, alışık olmadığı bir durumla, kalabalık bir ortamla karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı ona bir oyuncak araba hediye ederek nezaket gösterdi. Biz içeride görüşürken, Daniel da başka bir odada yeni arabası ve diğer oyuncaklarıyla oynayarak mutlu oldu. Sayın Erdoğan ona sevgisini yanağını okşayarak gösterdi. Türkiye'de çok olumlu ve sıcak bir başlangıç yapmış olduk."

- "İlişkimizin temelinde sıcak ve özel tarihi bağlar var"

İki ülkenin her zaman iyi ilişkiler ve güzel bağlar kurduğunu vurgulayan Büyükelçi Innes-Brown, Çanakkale Savaşları sırasında Gelibolu'da yaşanan trajik olayların iki halkı birbirine dostluk ve saygı çerçevesinde bağladığını dile getirdi.

Çanakkale'nin, Gelibolu'da çok sayıda kayıp veren Avustralyalılar için özel bir yeri olduğunu söyleyen Innes-Brown, büyükannesinin kardeşinin de Gelibolu'da aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybettiğini anlattı.

Kendisinin Çanakkale'yi ziyaret ettiğini, buradaki siperlerin korunup hayatını kaybedenlerin anıldığını görmekten memnun olduğunu aktaran Büyükelçi Innes-Brown, "Gelecek nesillerin orada neler yaşandığını görmesi ve barışın önemini anlaması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Innes-Brown, sıcak ve özel tarihi bağların ilişkilerin temelini oluşturduğuna ancak iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran ekonomi gibi başka bağlar da olduğuna dikkati çekerek, "İkili ticaret hacmimiz 1,5 milyar dolar. Bir Avustralya firması geçenlerde Mersin Limanı'nda önemli bir yatırım yaptı. Ayrıca yabancı savaşçıların geçişinin durdurulması ve terörizmle mücadele gibi güvenlik konularında da son yıllarda iş birliği içindeyiz." dedi.

Türkiye ve Avustralya'nın G20 ülkeleri olduğunu hatırlatan Innes-Brown, "Türkiye, önemli bir pazar, bir üretim merkezi. Güneydoğu Avrupa'ya, Orta Asya'ya ve Ortadoğu'ya giriş için bir merkez. Birçok potansiyeli içinde barındırıyor. Tarım, madencilik, eğitim, turizm gibi birçok alanı bir arada tutan bir ekonomisi var. Türkiye ayrıca çok önemli bir tekstil merkezi." diye konuştu.

Innes-Brown, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin artırılması için potansiyelin mevcut olduğuna işaret ederek, arada uzun mesafeler bulunsa da gelecek yıllarda bu alanda daha fazla ilerleme kaydedileceğine ilişkin temennisini dile getirdi.

- Türkiye'nin MIKTA Dönem Başkanlığı

Türkiye'nin bu yıl Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA platformunun dönem başkanı olduğunu hatırlatan Innes-Brown, bu çerçevede Türkiye ile daha yakın bir iş birliği içinde olduklarını, eylül ayında New York'ta dışişleri bakanları toplantısı yapılacağını, yıl sonuna kadar terörle mücadele uzmanlarının bir araya geleceğini, yıl sonunda da İstanbul'da dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı daha gerçekleştirileceğini belirtti.

Innes-Brown, MIKTA kapsamındaki beş ülkenin birlikte ticaret ve siyaset gibi birçok konuda öncü olduğunu ve dünya sahnesinde önemli yer tuttuğunu kaydetti.

- "Türkiye hem uluslararası boyutta hem de bölgesinde önemli bir ülke"

Kariyerinde İran, Irak, Tayland ve ABD'de yurt dışı görevlerde bulunduğunu söyleyen Büyükelçi Innes-Brown, daha önce bayram dönemine farklı yerlerde tanık olduğunu dile getirdi.

Bayramı Ankara'da geçireceğini belirten Innes-Brown, "Türk halkına huzurlu ve mutlu bir bayram diliyor, gelecek günler için iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

Innes-Brown, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avustralya, Türkiye'yi hem uluslararası boyutta hem de bölgesinde önemli bir ülke olarak görüyor. İlişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Ayrıca, güvenlik konularında da yakın çalışma yürütüyoruz. Her iki ülke de terör tehditi ile karşı karşıya. Buraya gelmeden önce Avustralya'da yürüttüğüm görevde de birçok Türk yetkili ile DEAŞ karşıtı koalisyon çerçevesinde yakın temas halindeydim. Türkiye ile yürüttüğümüz iş birliğimizden gayet memnunum. İlişkilerimiz derinleşiyor ve bunun daha da ileri taşınabileceğine dair potansiyel ortada."