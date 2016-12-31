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Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

- Avustralya yeni yılı Sydney ve Melbourne’da düzenlen görkemli havai fişek gösterileriyle karşıladı

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

MELBOURNE (AA) - Dünya’nın yeni yıla ilk giren kıtası olan Avustralya’da 2017 yılı, Sydney ve Melbourne kentlerinde düzenlenen görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Sydney ve Melbourne’daki havai fişek gösterilerini yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izlerken, yılbaşı kutlamalarının sembolü haline gelen Sidney Limanı'ndaki gösterileri çok sayıda ülke televizyonu canlı yayınladı.

- 12 dakikada 7 ton havai fişek fırlatıldı

Harbour Bridge ve Sydney Opera House üzerinden fırlatılan ve 12 dakika süren havi fişek gösterilerini yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin yerinde izlediği belirtildi. Hava, deniz ve karadan 2 bin polisin güvenliği sağladığı gösterilerde 7 ton havai fişek fırlatıldığı açıklandı.

Melbourne’da 17 noktadan 10 ton havai fişek gökyüzünü aydınlattı.

Avustralya’nın ikinci büyük kenti Melbourne’da da yılbaşı kutlamaları renkli gösterilere sahne oldu.

Kent merkezini ikiye ayıran Yarra Nehri çevresindeki 17 noktadan 10 dakikada fırlatılan 10 ton havai fişek, renkli görüntüler oluşturdu.

Toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verdiği kente, gösterileri izlemeye yaklaşık 500 bin kişinin geldiği açıklandı. 2.8 milyon Avustralya dolarına (AUD) mal olan gösterilerden elde edilen gelirin 7 milyon AUD'u bulduğu belirtildi.

Yeni yıla ilk olarak Pasifik’teki ada ülkeleri girdi. 2017'ye ilk giren devletler Pasifik’te yer alan ada ülkeleri Kiribati ve Samoa oldu. Türkiye saati ile (TSİ) 12.00’de yeni yıla merhaba diyen bu ülkeleri, TSİ 13:00’de Yeni Zelanda takip etti. Yeni Zealand’da başkent Wellington ve Auckland kentlerinde ateşlenen havai fişekler renkli görüntüler oluşturdu.

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AvustralyaMelbourneYeni Yıl
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