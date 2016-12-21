Avustralya'da 102 yaşındaki bilim adamı ofisine kavuştu

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın çalışan en yaşlı bilim adamı 102 yaşındaki Dr. David Goodall, görev yaptığı üniversitenin kendisini "güvenlik ve sağlık" gerekçesiyle evinde çalışmaya zorlamasına karşı verdiği mücadeleyi kazandı.

Avustralya'nın SBS televizyonunun internet sayfasında yer alan haber göre, Edith Cowan Üniversitesi (ECU) yönetimi, üniversite çalışanı ekolog Goodall'a yaşının "güvenlik ve sağlık" riski oluşturduğu gerekçesiyle evden çalışmasını tebliğ etti.

Geçen ağustos ayında alınan bu kararı kabul etmeyen Goodall, 20 yıldan fazla çalıştığı üniversitedeki araştırmalarına ofisinde devam etmek için mücadele başlattı.

Ekoloji alanında 70 yıldır çok sayıda araştırmaya imza atan 102 yaşındaki bilim adamının mücadelesi karşısında karar değişikliğine giden ECU yönetimi, Goodall'a yeni bir ofis verdi.

Haftada en az dört gün çalışan ve daha önceki ofisine 90 dakikalık yol katederek ulaşan Goodall'a, evine daha yakın olan Mount Lawley Kampüsünde yeni bir ofis verildiği açıklandı.

ECU Rektör Yardımcısı Profesör Steve Chapman, "Goodall ve ailesi ile yaptığımız görüşmeler sonunda David'in araştırmalarına devam edebilmesi için bir çözüm bulduğumuza memnunum. Mount Lawley Kampüsünde kendisi için yeni bir ofis açtık, bu da evinden yolculuk süresini yarıya indirecek." dedi.

Chapman, Goodall'ın yardımcılarının da olacağını belirtti.

Bilim adamı Goodall da üniversitenin kendisine yeni ofis tahsis etmesine minnettar olduğunu, öte yandan eski ofisinden ayrılacağı için üzüntü duyduğunu söyledi.

ECU üniversitesinde halihazırda onursal araştırmacı olarak görev yapan Dr. David Goodall'ın ücretsiz çalıştığı belirtildi.



