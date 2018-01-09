Avustralya’da aşırı sıcaklar yarasaları telef etti

MELBOURNE (AA) – Avustralya’nın Sydney kentinde hafta sonunda etkili olan aşırı sıcaklar, yüzlerce yarasanın ölümüne neden oldu.

Yerel medya kuruluşu Camden Advertiser’de yer alan habere göre, pazar günü kentte 45,1 dereceyi bulan aşırı sıcaklara dayanamayan 500'den fazla yarasa telef oldu.

Yarasaları koruma birimi Flying Fox Campbelltown Müdürü Kate Ryan, yarasaların sıcaklar yüzünden "haşlandığına" işaret etti.

Ryan, "Beyinleri sıcaktan etkileniyor. Aşırı sıcaklarda çöl ortasında gölgesiz kalmış gibi oluyorlar.’’ dedi.

Yeni Güney Galler Vahşi Yaşam Enformasyon, Kurtarma ve Eğitim Servisinden (WIRES) yapılan açıklamada da gönüllülerin ulaşabildikleri yarasalara su vererek 100'den fazlasını kurtardığını belirtildi.

Sıcak yüzünden yaşadıkları ağaçlara yapışan yüzlerce yarasanın ise kurtarılamadığı kaydedildi.

Hafta sonu son 79 yılın en sıcak gününü yaşayan Sydney’de hava sıcaklıkları Campbelltown’da 45,1, Penrith semtinde de 47,3 derece olarak ölçülmüştü.

Sydney'de 1939'da 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.



