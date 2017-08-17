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Avustralya’da bir bakan daha çifte vatandaş çıktı

- Bölgesel Kalkınma ve İletişim Bakanı Nash istifa etmeyeceğini açıkladı

Avustralya’da bir bakan daha çifte vatandaş çıktı

MELBOURNE (AA) – Avustralya'da, koalisyon ortağı Ulusal Parti'nin (NP) Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma ve İletişim Bakanı Fiona Nash’ın da çifte vatandaş olduğu ortaya çıktı.

Federal Senato’nun soru-cevap oturumunda söz alan Bakan Nash, pazartesi günü İngiltere İçişleri Bakanlığından vatandaşlık durumu ilgili bilgi istemesi üzerine çifte vatandaş olduğunu öğrendiğini söyledi.

Nash, "Benim verdiğim sınırlı bilgileri inceleyen bir yetkiliye göre İskoç babamdan dolayı İngiliz vatandaşıymışım." dedi.

Başbakan Malcolm Turnbull ile görüştüğünü, sorumlu olduğu bakanlıklardaki görevlerine ve parti başkan yardımcılığına devam edeceğini ifade eden Nash, konuyla ilgili kararı Avustralya Yüksek Mahkemesinin vereceğini belirtti.

Nash ile Avustralya'da çifte vatandaş olduğu ortaya çıkan siyasetçi sayısı 6'ya yükseldi.

- Muhalefet tepkili

Muhalefet, Nash'ın istifa etmemesine tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Senatörü Katy Gallagher, "Senatör Nash’ın pazartesi gününden bu yana çifte vatandaşlığını öğrendiği halde görevde kalması kabul edilmez." ifadelerini kullandı.

Avustralya Yüksek Mahkemesinin, çifte vatandaşlıkları ortaya çıkan Nash ve Tarım Bakanı Barnaby Joyce'un senatörlüğünü iptal etmesi durumunda koalisyon hükümeti ara seçime gitmek zorunda kalacak.

Avustralya yasaları çifte vatandaşların Senatoya seçilmesini yasaklıyor.

Avustralya Yüksek Mahkemesi, çifte vatandaşlıkları daha önce ortaya çıkan Başbakan Yardımcısı, Tarım Bakanı ve Ulusal Parti lideri Barnaby Joyce, Doğal Kaynaklar ve Kuzey Avustralya’dan sorumlu Devlet Bakanı Matt Canavan, Yeşiller Partisinden Başkan Yardımcısı Larissa Waters ve Yeşiller Partisi Senatörü Scott Ludlam ve Tek Ulus Partisinden Malcolm Roberts'in durumlarını inceliyor.

Waters ve Ludlam, konunun ortaya çıkmasının ardından geçen ay görevlerinden istifa etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaÇifte VatandaşlıkFiona Nash
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