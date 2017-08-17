Avustralya'da burka karşıtı lider burka giydi

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da İslam karşıtı görüşleriyle tanınan aşırı sağcı Tek Ulus Partisi lideri Pauline Hanson, Senatodaki oturuma burka giyerek geldi.

Federal Senatoda dört senatörle temsil edilen Tek Ulus Partisinin lideri Senatör Hanson, Avustralya’da burkanın yasaklamasını gündeme getirmek amacıyla senatonun öğleden sonraki soru cevap oturumuna burka giyerek katıldı.

Kimlik tespiti yapıldıktan sonra salona alındığı belirtilen Hanson, burkayı üzerinden çıkartarak yaptığı konuşmada, "Bunu (burkayı) çıkartmaktan dolayı mutluyum çünkü bu, parlamentoya ait bir şey olmamalıdır." dedi.

Avustralya'da burkanın yasaklanması için çalışmalar yürüteceğini ifade eden Senatör Hanson, parlamentoya ait olmadığını vurgulama maksadıyla burkayı giydiğini söyledi.

- Adalet Bakanı Brandis'ten tepki

Adalet Bakanı Senatör George Brandis, oturumda söz alarak burka giyen Hanson'a sert tepki gösterdi.

Hanson’un davranışını "dublörlük" olarak nitelendiren Bakan Brandis, "Hayır. Senatör Hanson, burkayı yasaklamayacağız. Senatör Hanson, bugün yapmaya çalıştığın dublörlüğü görmezden geliyormuş gibi yapmayacağım." ifadesini kullandı.

Bazı Avustralyalıların dini hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Brandis, "O toplulukla alay etmek, onları köşeye sıkıştırmak, dini kıyafetleriyle alay etmek iğrenç bir şey ve bu yaptığınız şeyi biraz düşünmenizi istiyorum." diye konuştu.

Bakan Brandis’in konuşması, muhalefetteki İşçi Partisi ve Yeşiller Partisi senatörleri tarafından ayakta alkışladı.

Eski Federal Sağlık Bakanı Susan Ley, Twitter hesabından, "Söylenecek bir şey yok. Genç Müslüman bir kızın inancının ve ailesinin parlamentoda alaya alındığında kendisini nasıl hissedeceğini bir düşünün, yazıklar olsun.’’ ifadelerini kullandı.

Bağımsız Senatör Derryn Hinch ise burka giyen Hanson'un senatoya girmesine izin verilmesi nedeniyle Senato Başkanı Stephen Parry’e tepki gösterdi. Senatör Hinch, "Biliyorum o (Hanson) Müslüman değil, İslam dininden de değil. Yarın süslü bir kıyafetle sorgulanmadan karşınıza gelebilir miyim?’’ diye sordu.

Senato Başkanı Parry de senatörlerin kıyafet standartlarını dikte edemeyeceği cevabını verdi.

Federal Senatoda dört senatörle temsil edilen Pauline Hanson’un Tek Ulus Partisi, Avustralya’da Müslümanlar ve gömenler karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Parti, camilerin kapatılması, helal ürünlerin yasaklanması, Müslümanların ve göçmenlerin ülkeye alınmamasını savunuyor.



