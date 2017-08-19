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Avustralya’da çifte vatandaş siyasetçi sayısı yükseliyor

- Yasaların çifte vatandaşların parlamentoya seçilmesini yasakladığı Avustralya’da çift uyruklu senatör sayısı 7’ye yükseldi

Avustralya’da çifte vatandaş siyasetçi sayısı yükseliyor

MELBOURNE (AA) – Avustralya’da üçü bakan 6 senatörün çifte vatandaşlıklarının ortaya çıkmasının ardından Senatör Nick Xenophon’un İngiltere vatandaşı olduğunu açıklamasıyla çift uyruklu siyasetçi sayısı 7’ye çıktı.

Avustralya Federal Senatosunda 3 sandalye ile temsil edilen Nick Xenophon Takımı lideri Xenophon, İngiltere vatandaşı olduğunu duyurmasıyla ülkedeki çifte vatandaş siyasetçi sayısı 7'ye yükseldi.

Güney Kıbrıs kökenli babasından dolayı İngiltere vatandaşı olduğunu belirten Güney Avustralya senatörü Xenophon hakkında karar verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruldu.

Daha önce Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Parti lideri Barnaby Joyce, Bölgesel Kalkınma Bakanı Fiona Nash, Doğal Kaynaklar Bakanı Matt Canavan, Tek Ulus Partisinden Malcolm Roberts, Yeşiller Partisinden Scott Ludlam ve Larissa Waters’in çifte vatandaş oldukları ortaya çıkmıştı.

Ludlam ve Waters, çifte vatandaşlıklarının ortaya çıkmasının ardından geçen ay istifa etmek zorunda kalmıştı.

- Yüksek Mahkeme 7 siyasetçi hakkında karar verecek

Avustralya yasalarına göre, çift uyruklu vatandaşların senatör ve milletvekili seçilme hakkı bulunmuyor. Avustralya Yüksek Mahkemesi çifte vatandaşlıkları ortaya çıkan söz konusu 7 siyasetçinin durumlarını inceliyor.

Mahkemenin bakanlar Joyce ve Nash’ın senatörlüğünün yasalara uygun olmadığı yönünde karar vermesi durumunda Senatoda salt çoğunluğa sadece bir fazla koltukla sahip olan koalisyon hükümeti, ara seçime gitmek zorunda kalacak.

- Parlamentoda 21 siyasetçi yurt dışı doğumlu

Yüksek Mahkemede durumları görüşülen 7 senatörün dışında parlamentoda farklı siyasi partilere mensup 21 senatör ve milletvekili yurt dışı doğumlu. Ancak söz konusu siyasetçilerin çifte vatandaş olup olmadıkları henüz bilinmiyor.

Çifte vatandaşlıkları yüzünden iki senatörü istifa eden Avustralya Yeşiller Partisi, tüm senatör ve milletvekillerinin denetlenmesini talep ediyor. Parti yetkilileri aksi takdirde konuyu Yüksek Mahkemeye götüreceklerini belirtiyor.

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