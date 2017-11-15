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Avustralya'da eşcinsel evliliklerle ilgili oylama

- Eşcinsel evliliklerin yasallaşması için halkın görüşüne başvurulan mektupla halk oylaması tamamlandı - İstatistik Kurumu, "evet" oylarının yüzde 61,6; "hayır" oylarının ise yüzde 38,4 çıktığını duyurdu

Avustralya'da eşcinsel evliliklerle ilgili oylama

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da eşcinsel evliliklerin yasallaşması yönünde vatandaşların görüşüne başvurulan mektupla halk oylamasında "evet" oyları yüzde 61,6 çıktı.

Avustralya İstatistik Kurumu (ABS), ülkede eşcinsel evliliklerin yasallaşmasının önünü açacak, 12 Eylül-7 Kasım tarihlerinde halkın görüşünü yansıttığı mektupla halk oylamasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, oy kullanma hakkına sahip 16 milyon Avustralyalıdan yaklaşık 12,7 milyonunun katıldığı uygulamada "evet" oyları yüzde 61,6 çıktı, "hayır" oyları ise yüzde 38,4'te kaldı.

Katılımın yüzde 79,5 olarak gerçekleştiği oylamanın sonuçlarının bağlayıcılığı bulunmuyor. Buna karşın ortaya çıkan sonuçlar, ülkede evlilikleri düzenleyen Avustralya Evlilik Yasası'nda değişikliğe gidilmesini isteyen siyasilerin elini güçlendirdi.

Mektupla halk oylamasında "evet" kampanyalarına katılan Başbakan Malcolm Turnbull, sonuçları "ezici" olarak nitelendirdi. Turnbull, Noel'den önce Evlilik Yasası ile ilgili yeni düzenlemeyi parlamentoya getireceklerini bildirdi.

Başbakan Turnbull'un yanı sıra ana muhalefet lideri Bill Shorten ve Yeşiller Partisi lideri Richard De Natale'nin "evet" oyu kullanılması yönünde kampanyalar yürüttüğü yeni düzenlemenin, parlamentoya getirilmesi durumunda yasalaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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