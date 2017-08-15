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Avustralya'da hacı adayları hac yolunda

- Avustralyalı Türk hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı

Avustralya'da hacı adayları hac yolunda

MELBOURNE (AA) - Hac vazifesini yerine getirmek isteyen Türk hacı adayları Avustralya'dan kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarının (AMGT) organizasyonunda bu sene Melbourne'dan hacca gidecek Türk hacı adaylarını yolcu etmek isteyen yakınları Melbourne havalimanına akın etti.

Melbourne kafilesini uğurlamak için havalimanını dolduran vatandaşlar, rutin işlemlerin ardından helallik isteyen yakınlarını dualar ve gözyaşları ile uğurladı.

İlk kez hac yolculuğuna çıkan Mürsel Akdenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın çekim merkezi olarak tanımlanan yerleri görecekleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Geride bıraktıklarından hayır duası isteyen Akdenk, "Ben sadece Allah'a sığınmayı ve Peygamberimizin yolundan gitmeyi düşünüyorum, onun dışında başka hiç bir şey düşünmüyorum." dedi.

- "Hayal bile edemezdim"

Ailesiyle hacca gitmenin mutluğunu yaşadığını dile getiren Esat Kaya, "Aslında hayal bile edemezdim bir gün ailece çocuklarımla, eşimle beraber hacca gitmeyi. Allah nasip etti çok mutluyum. Allah gitmeyenlere de nasip etsin. Allah haccı kabul olan ve geldikten sonra da bu haccı devam ettirenlerden eylesin inşallah." dedi.

Bu yıl ülke genelinde DİB ve AMGT organizasyonunda hac farizasını yerine getirmek üzere 252 Avustralyalı Türk vatandaşı yola çıktı.


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AvustralyaMelbourneTürk Hacı Adayları
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