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Avustralya'da her yıl bir milyon kişi depresyona giriyor

- Dr. Tevfik Kahraman: - "Bilinen şu ki, bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon Avustralyalı depresyona giriyor, 2 milyon kişi de kaygı bozukluğu rahatsızlığı geçiriyor"

Avustralya'da her yıl bir milyon kişi depresyona giriyor

MELBOURNE (AA) - RECEP ŞAKAR - Avustralya'da aile hekimliği yapan Tevfik Kahraman, ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin depresyona girdiğini, 2 milyon kişinin de kaygı bozukluğu yaşadığını söyledi.

Doktor Kahraman, Avustralya Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütünün bu yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ana teması olan "depresyon" konusundaki verilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Depresyonun Avustralya'da en önemli sağlık sorunlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Kahraman, "Bilinen şu ki, bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon Avustralyalı depresyona giriyor, 2 milyon kişi de kaygı bozukluğu rahatsızlığı geçiriyor." ifadesini kullandı.

Kahraman, istatistiklere göre Avustralya'da nüfusun yüzde 49 ila 50'sinin, yaşamlarının bir döneminde depresyonla tanıştığını belirterek, dünyanın gelişmiş ülkelerinden biri olan Avustralya'da bazılarının "aşırı doygunluk" bazılarının da "uyum sorunları ve ekonomik sıkıntılar" nedeniyle depresyona girdiğini vurguladı.

Gelişen teknoloji ve çekirdek aile yapısının ortadan kalkmasıyla insanların içlerine kapandığına ve yalnızlığa sürüklendiğine, bunun da depresyonu tetiklediğine işaret eden Kahraman, "İnsanlar kendi kabuklarına çekildikçe depresyona girme riskleri de yükseliyor." dedi.

Türk vatandaşı İsmail Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralyalı Türkler arasında da sıklıkla depresyona rastlandığını dile getirdi.

Fahrettin Şafak da Avustralya'daki Türklerin eskiden birbirleriyle daha sıkı ilişki içinde olduğunu, öte yandan son yıllarda bunun yerini yalnızlığın almasıyla depresyon vakalarının arttığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), depresyonda olan kişi sayısının dünya genelinde 322 milyon, Türkiye'de ise 3 milyonun üzerinde olduğunu açıklamıştı.


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AvustralyaDepresyonDr. Tevfik Kahraman
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