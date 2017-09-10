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Avustralya’da Kurban Bayramı Festivali

- Melbourne’da 23 yıldır kurban bayramları sonrasında düzenlenen festivale 15 binden fazla kişi katıldı

Avustralya’da Kurban Bayramı Festivali

MELBOURNE (AA) – Avustralya’nın Melbourne kentinde Avustralya İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (AIMGT) tarafından düzenlenen Kurban Bayramı Festivali ziyaretçi akınına uğradı.

Melbourne'da 1994 yılından beri hem Kurban hem de Ramazan bayramları sonrasında AIMGT tarafından organize edilen ve iki gün süren festivalin 47'ncisi Dallas semtinde düzenlendi.

Avustralya’da yaşayan Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan farklı etnik kökenlere mensup Avustralyalı Müslümanların da yoğun ilgi gösterdiği festivali 15 binden fazla kişi ziyaret etti.

Farklı kültürlere mensup ziyaretçiler, Türk mutfağının yanı sıra Asya mutfağından da çeşitli lezzetleri tatma fırsatı yakaladı.

Mini lunapark, oyuncak ve kıyafet standı, kitap satışı, çeşitli sosyal faaliyetler ve tanıtımların yapıldığı festivalde, çocuklar alana getirilen develere binerek güzel zaman geçirdi.

AIMGT bünyesinde faaliyet gösteren Avustralya Türk Mehter Takımı’nın da katıldığı Kurban Bayramı Festivali, havai fişek gösterileriyle bugün sona erecek.

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AvustralyaBayram FestivalMelbourne
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