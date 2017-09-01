Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Avustralya’da Kurban Bayramı namazı kılındı

-Avustralya’da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu

Avustralya’da Kurban Bayramı namazı kılındı

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da yaşayan yaklaşık 600 bin Müslüman Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescitlerin yanı sıra açık alanlarda bir araya geldi. Müslümanlar, önce sabah namazını kıldı ardından bayram vaazını dinledi.

Melbourne’da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sunshine Camisi’ni dolduran farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman’a cami görevlisi İsmail Erşahin tarafından verilen vaazda dargınlıkların bırakılması, aile büyüklerinin yanı sıra akrabaların ziyaret edilmesi ve ihtiyacı olan kişilere de yardım edilmesinin önemi hatırlatıldı.

Vatandaşlar namazın ardından ilk bayramlaşmayı cami içinde gerçekleştirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvustralyaKurban BayramıNamaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5