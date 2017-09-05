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Avustralya’da Müslümanlarla alay eden aşırı sağcılara ceza

- Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi, Müslümanlarla dalga geçen 3 aşırı sağcıya para cezası verdi

Avustralya’da Müslümanlarla alay eden aşırı sağcılara ceza

MELBOURNE (AA) - Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi, İslam karşıtı videoları sosyal medyada paylaşan 3 aşırı sağcıyı, Müslümanlarla alay etmekten suçlu bularak 2'şer bin Avustralya doları (5 bin 490 TL) para cezasına çarptırdı.

Aşırı sağcı United Patriots Front üyesi Blair Cottrell, Christopher Shortis ve Neil Erikson, Müslümanlarla alay ettikleri suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada kendilerini savunan aşırı sağcılar, eylemlerini İslam'ın belli bir kesimini hedef alan "ifade özgürlüğü" olarak tanımladı.

Sanıkların eylemlerinin Müslümanlara yönelik açıkça aşağılama ve alay içerdiğine hükmeden mahkeme, sanıklar Cottrell, Shortis ve Erikson’u, Victoria Irksal ve Dinsel Hoşgörü Yasasına göre suçlu bularak 2'şer bin Avustralya doları (5 bin 490 TL) para cezasına çarptırdı.

Hakim Peter Hardy, kapsayıcı bir toplumda yaşadıklarını belirterek, "Her birey hayatını huzur içinde yaşama hakkına sahip. Siz, sadece çizgiyi aşmaktan fazlasını yaptınız." ifadelerini kullandı.

Kararın ardından çıkışta gazetecilere konuşan aşırı sağcılar, bu kararı beklediklerini, temyize başvuracaklarını kaydetti.

Melbourne’de aşırı sağcı United Patriots Front üyesi Cottrell, Shortis ve Erikson, Bendigo kentine yapılacak camiye karşı 2015 yılında düzenledikleri gösteride, insan maketini "Allahu Ekber" diye bağırarak oyuncak kılıçla boğazlamış ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, geçen mayıs ayında standartları ihlal ettiği gerekçesiyle Avustralya’da İslam ve göçmen karşıtı çok sayıda eyleme imza atan United Patriots Front üyesi ve takipçisi 23 kişisel hesabı kapatmıştı.


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