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Avustralya’da rekor miktarda uyuşturucu yakalandı

- Batı Avustralya'daki operasyonda ele geçen 1,2 ton uyuşturucunun ülke tarihinin rekoru olduğu bildirildi

Avustralya’da rekor miktarda uyuşturucu yakalandı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1,2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avustralya Federal Polisinden yapılan açıklamaya göre Batı Avustralya’nın Geraldton limanında uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye operasyon düzenlendi.

Polisin takibindeki Valkoista adlı teknenin limana yanaşarak uyuşturucuların minibüse yüklenmesinin ardından operasyonu başlatan ve plastik torbalardaki 1,2 ton uyuşturucuya el koyan ekipler, minibüs ve teknede 6, Perth kentinde ise 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililer, 1,2 ton uyuşturucunun Avustralya tarihinin en büyük miktarı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Peter Dutton, basına yaptığı açıklamada "Polisin uyuşturucuları yakalamadaki başarısından dolayı Avustralya’da hayatları kurtulacak çocuklar var." dedi.

Çin'den geldiği tahmin edilen uyuşturucuyu Avustralya piyasasına sürmekle suçlanan zanlılar suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek.

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AvustralyaOperasyonUyuşturucu
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