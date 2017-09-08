Avustralya'da ruhsatsız silahların teslim edilmesi için çıkarılan af

MELBOURNE (AA) - Avustralya Adli İşler Bakanı Michael Keenan, ruhsatsız silahlara ilişkin çıkarılan 3 aylık af kapsamında, 1 Temmuz-25 Ağustos tarihlerinde 25 bin 999 kayıt dışı silahın teslim edildiğini açıkladı.

Keenan, bakanlığın internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, ruhsatsız silahlar için çıkardıkları 3 aylık ulusal af kapsamında, 1 Temmuz-25 Ağustos döneminde 25 bin 999 ateşli silahın yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

Affın başladığı 1 Temmuz'dan itibaren günde ortalama 464 silahın teslim edildiğini belirten Keenan, "Bu harika bir sonuç. Avustralyalıların kendilerini, ailelerini ve toplumlarını koruma konusunda ciddi olduğunu gösterir.’" ifadelerini kullandı.

Af kapsamında en fazla ateşli silahın Yeni Güney Galler eyaletinde teslim alındığı bilgisini paylaşan Keenan, Avustralyalılardan 30 Eylül'de sona erecek affa, kayıt dışı ateşli silahlarını teslim ederek, katkıda bulunmalarını istedi.

Ulusal af süresince ateşli silahlara ve onlara ait mühimmatlara sahip olan Avustralyalıların herhangi bir kovuşturmaya maruz kalmadan silahlarını belirlenen noktalara teslim edebileceklerine değinen Keenan, af dönemi dışında ruhsatsız ateşli silahla yakalananların 280 bin Avustralya dolarına (226 bin dolar) kadar para ve 14 yıla kadar da hapis cezasına çarpıtılabileceğini kaydetti.

Ülke genelinde artan silahlanmaya yönelik Sydney Üniversitesi Öğretim Üyesi Philip Alpers tarafından geçen yıl yapılan araştırma, ülkede silah satışının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koymuştu.

Avustralya’da ilk genel silah affı 1996 yılında Tazmanya’da Martin John Bryant adlı kişi tarafından gerçekleştirilen 35 kişini öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı Port Arthur Katliamı sonrasında çıkartılmıştı. Af çağsına cevap veren Avustralyalıların 1 milyon 26 bin silahı imha edilmişti.





