MELBOURNE (AA) - Sydney'de düzenlenen Avustralya'nın en büyük gıda fuarı Fine Food Avustralya'da, Türk kökenli iş adamının ürettiği probiyotik "tatlı meyveli ayranlara" ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Sydney Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11-14 Eylül'de düzenlenen fuarda Türk kökenli Avustralyalı iş adamı İbrahim Özdemir tarafından üretilen ve marketlerde yerini alan probiyotik tatlı meyveli ayranlar tüketiciye sunuldu.

Melbourne'da süt ve süt ürünleri üretimi yapan iş adamı Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geleneksel tattaki ayranların Avustralyalılar tarafından ekşi bulunarak yeteri kadar tüketilmemesi üzerine probiyotik meyveli ayran çeşitlerini ürettiklerini söyledi.

Aromalı içecekleri tercih eden Avustralyalıların damak tadına uygun olarak, karpuzlu, çikolatalı-muzlu ve çikolata-kahveli olarak üretilen tatlı ayranların büyük ilgiyle karşılandığını belirten Özdemir, "Avustralyalılar ayranı seviyor ama her zaman 'keşke aromalı olsa' dediler. Oradan yola çıktık ve aromalı ayran çeşitlerini çıkarttık, karpuzlu, çikolatalı-muzlu ve moka dedikleri çikolata-kahveli burada çok ilgi görüyor." dedi.

Avustralya’nın önemli marketlerinde yer alan tatlı ayranlara, fuardaki ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Özdemir, "Piyasadan gelen tepkiler şu an şahane, çoğu insan böyle bir ürünü denenmemiş, yoğurt içeceğinin ne olduğunu bilmiyorlar ve ayran enteresan geliyor. Gerçekten tepkiler beklediğimizden çok daha iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

- Probiyotik içeceklere ilgi arttı

Dünya genlinde son yıllarda, sindirimi kolaylaştıran probiyotik bakteriler eklenerek üretilen organik içeceklere ilginin arttığını ifade eden Özdemir "Probiyotik içeceklere çok büyük bir akın var, biz de ayranı aromalı yapıp faydalı bir şekilde insanlara sunalım istedik. O yönden gerçekten çok güzel, gelen tepkiden çok memnunuz, yabacılar çok beğeniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tatlı ayranları deneyen ziyaretçilerden Bruce Simons, "Yoğurt çok lezzetli, çikolatalı muzlu olanı denedim, akıcı bir tadı var, çok tatlı değil, çok lezzetli buldum. Organik kefiri de denedim, onu hiç denememiştim marketlerde daha çok görüyorum. Etkileyici güzel bir tadı var." yorumunu yaptı.

Vlacia Cobrodova da "Güzel, biraz mayhoş bir tadı var, yoğurtlu çok güzel bir tat." dedi.



