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Avustralya'da terörle mücadele

- Melbourne'da Noel günü terör saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandıkları öne sürülen biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı - Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen zanlılardan ikisi serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor

Avustralya'da terörle mücadele

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Melbourne kentinde, Noel günü terör saldırısında bulunmaya hazırlandıkları ve DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla biri kadın 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Victoria Polisi, Avustralya Federal Polisi ve Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü (ASIO), Melbourne'da dün gece terörle mücadele kapsamında ortak operasyon düzenledi.

Victoria eyaletindeki operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları öne sürülen, 20-26 yaşlarında, biri kadın 7 kişi gözaltına aldı. Yetkililer, şüphelilerin kimlikleri konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Şüphelilerden biri kadın olmak üzere ikisi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Terör eylemi planlamakla suçlanan diğer 5 zanlının işlemleri sürüyor.

Victoria Emniyet Müdürü Grahan Ashton, operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve silah ele geçirdiklerini duyurdu.

Ashton, zanlıların Noel günü Melbourne'da önemli mekanlara saldırı düzenleme hazırlığında olduklarının değerlendirildiği bilgisini verdi.

- "Bu son yıllarda engellenen en önemli terör planı"

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, operasyonla ilgili açıklamasında, güvenlik birimlerinin çok önemli bir terör planını bozduğunu ifade etti.

"Bu son yıllarda engellenen en önemli terör planı." diyen Turnbull, Avustralyalılara çağrıda bulunarak, şüpheli bir durumda ulusal güvenlik hattını arayıp ihbarda bulunmalarını istedi.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews de eyalette yapılacak geniş katılımlı faaliyetlerde daha fazla güvenlik görevlisi bulunduracaklarını belirterek, başarılı çalışmalar yürüten polis birimlerine teşekkür etti.

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