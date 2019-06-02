Avustralya’da Türk şirketine çifte ödül

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Melbourne kentinde süt ürünleri alanında faaliyet gösteren Türk şirketi, "en iyi organik ürün" ve "en iyi küçük ve orta ölçekli işletme" ödüllerine layık görüldü.

Her yıl ülkedeki süt ürünleri alanında başarılı olan şirket ve ürünleri belirleyen Avustralya Süt Endüstrisi Birliği (DIAA), bu seneki değerlendirmelerinde "en iyi organik kefir" ve "en iyi küçük ve orta ölçekli işletme" ödülünü, Piknik Süt Ürünleri adlı Türk şirketine verdi.

İş adamı İbrahim Özdemir tarafından 2005 yılında kurulan, yoğurt, peynir, tereyağı, ayran ve kefir gibi ürünleriyle kısa sürede Avustralya pazarında bilinen bir marka haline gelen şirket, organik kefiri iç piyasadaki satışının dışında, Asya ülkelerine ihraç ediyor.

- Kefire en iyi organik ürün ödülü verildi

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Türk şirketi olarak, aldıkları ödüllerden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Şirket olarak kısa sayılabilecek geçmişleri olmasına rağmen aldıkları ödüllerin, doğru yolda olduklarını gösterdiğini dile getiren Özdemir, "Süt ürünleri kurumu, bizi bu sene en iyi organik ürün ödülüne layık gördü. Bizim kefir, en iyi organik ürün ödülünü aldı Avustralya çapında. Bir de en iyi küçük ve orta işletmeci olarak seçildik, o da beklemediğimiz ve aslında büyük bir gururdu bizim için." dedi.

- Vergi memurluğunda iş hayatına

Özdemir, Monash Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun olduktan sonra vergi dairesinde memur olarak çalıştığını ve Avustralya’da süt ürünleri alanındaki eksikliği gördüğü için iş hayatına atıldığını belirtti.

Organik kefirlerle hem iç piyasada hem de ihracatta başarıya ulaştıklarını aktaran Özdemir, "Avustralya’nın her yerine dağıtıyoruz, ihracat da var. Şu an 5 ayrı ülkeye ürün gönderiyoruz, çoğunlukla kefir gönderiyoruz." diye konuştu.

Özdemir, Avustralya’da orta ölçekli bir firma olarak iyi bir ekiple yollarına devam ettiklerini belirtti.

- "Hedefimiz, bütün dünyaya açılmak"

Avustralya’nın süt ürünleri açısından oldukça bilinen bir ülke olmasından dolayı önemli bir avantaja sahip olduklarına dikkati çeken Özdemir, ‘‘Hedef, adım adım büyümek, Türk ürünlerini tanıtmak ve bütün dünyaya açılmak." dedi.

Özdemir, Avustralya’da organik yiyecek ve içeceklere artan talebin, kefir satışlarına yansıdığını vurgulayarak, "Avustralya’da şu an en hızlı büyüyen içeceklerden biri kefir, Avustralyalılar acayip alıştı, şu an probiyotik dedikleri bir akım var. Şu an Avustralya’nın en büyük süper marketlerinin 850 şubesine kefir veriyoruz ve en çok ihraç ettiğimiz üründe kefir." ifadelerini kullandı.