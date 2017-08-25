Avustralya’da üniversitede beyzbol sopalı saldırı

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın başkenti Canberra’daki Avustralya Ulusal Üniversitesinde (ANU) düzenlenen beyzbol sopalı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Canberra Polisi tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşında olduğu belirlenen saldırganın ders sırasında beyzbol sopasıyla kadın öğretim görevlisine saldırdığı ifade edildi.
Saldırgana müdahale etmeye çalışan 3 öğrenci ile öğretim görevlisi yaralandı.
Gözaltına alınan saldırganın kimliği hakkında açıklama yapılmadı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.