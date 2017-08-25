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Avustralya’da üniversitede beyzbol sopalı saldırı

- Avustralya Ulusal Üniversitesindeki saldırıda 4 kişi yaralandı

Avustralya’da üniversitede beyzbol sopalı saldırı

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın başkenti Canberra’daki Avustralya Ulusal Üniversitesinde (ANU) düzenlenen beyzbol sopalı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Canberra Polisi tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşında olduğu belirlenen saldırganın ders sırasında beyzbol sopasıyla kadın öğretim görevlisine saldırdığı ifade edildi.

Saldırgana müdahale etmeye çalışan 3 öğrenci ile öğretim görevlisi yaralandı.

Gözaltına alınan saldırganın kimliği hakkında açıklama yapılmadı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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