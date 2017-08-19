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Avustralya'da yangın

- Kuzeydeki Queensland eyaletinde çıkan yangında 5 ev kül oldu - Yangın nedeniyle 100'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edidi

Avustralya'da yangın

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın kuzeyindeki Queensland eyaletinin Sunshine Coast kenti yakınlarındaki çalılık alanda çıkan yangında 5 evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Queensland Yangın ve Acil Durum Servisince (QFES) yapılan açıklamaya göre, kentin Little Mountain bölgesinde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Noosa’da 5 ev kül oldu.

Yaklaşık 700 hektarlık alanda etkili olan yangına 100 kişilik itfaiye ekibinin yanı sıra havadan da müdahale ediliyor. Yangının henüz kontrol altına alınmadığı kaydedildi.

Yangının saatte 70 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini belirten QFES yetkilisi Michelle Young, yangına karşı güvende olmadıklarını düşünen bölge sakinlerinin kesinlikle tahliye merkezlerine gitmelerini tavsiye etti.

Young, "Ev sahipleri her evin kapısına bir itfaiyeci koymamızı ve her etkilenen mülkü koruyabileceğimizi beklememelidir." dedi.

Öte yandan yangının tehdit ettiği eyaletin Caloundra kenti yakınlarındaki Bellvista ve Aura bölgelerinde aralarında yaşlılar evi sakinlerinin de bulunduğu 100'den fazla kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Yangının, rüzgarın hızının düşmesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alınması bekleniyor.

Victoria eyaletinde ‘‘ Kara Cumartesi’’ (Black Saturday) adı verilen 2009’daki çalılık alanda başlayan yangınlarda 173 kişi hayatını kaybetmiş, 414 kişi de yaralanmıştı.

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AvustralyaQueenslandYangın
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