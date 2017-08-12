Avustralya'dan Pasifik'teki hastalıklarla mücadeleye destek

MELBOURNE (AA) - Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Fiji, Vanuatu ve Kiribati'de son 10 yılda 30 binin üzerinde insanı etkisi altına alan Deng hummasıyla mücadeleye 7,7 milyon Avustralya doları (6,07 milyon ABD doları) destek vereceklerini açıkladı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Fiji'nin başkenti Suva'daki Pasifik Adaları Formu Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Bishop, Pasifik'teki hastalıklarla mücadele etmek için iki yeni girişim başlattıklarını kaydetti.

Bakan Bishop, girişimden ilkinin Deng humması, Zika virüsü ve Chikungunya gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele, ikincisinin de yenilikçi teknolojiyle sağlıklı yiyeceklerin yerel üretimini artırmak ve halk sağlığı için daha güvenilir gıda tercihleri üretmek olacağını aktardı.

Bishop, bu kapsamda Avustralya hükümetinin son 10 yılda Deng hummasından 30 bin kişinin etkilendiği Pasifik ülkeleri Fiji, Vanuatu ve Kiribati'deki sivrisinek kaynaklı hastalıkları hedef alan yenilikçi pilot programlara 7,7 milyon Avustralya doları destek sağlayacağını bildirdi.

Buna göre Dışişleri Bakanlığı kuruluşu InnovationXchange ve Monash Üniversitesinin ortaklaşa yürüteceği "Deng Hummasını Ortadan Kaldırma Programı" çerçevesinde yerel sağlık bakanlıklarının da katkılarıyla sivrisineklerin neden olduğu Deng humması, Zika virüsü ve Chikungunya hastalığı hedef alınacak.

Bölgede yeterli beslenmenin sağlanması için de "LAUNCH Food Challenge" adlı kuruluş tarafından uygulanacak programlarla yenilikçi teknoloji kullanılarak sağlıklı yiyeceklerin yerel üretimini artırma ve halk sağlığı için daha uygun gıda tercihleri oluşturma çalışmaları yürütülecek.

Avustralya, Pasifik'teki komşularının yakınlığını göz önünde bulundurarak hem bölgesel sağlık güvenliği için hem de kendi ulusal sağlık güvenliğini korumak için bölge ülkelerine yardımda bulunuyor.