Avustralyalı Türkler parlamentoda iftar verdi

SYDNEY (AA) - Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki 15 Türk sivil toplum kuruluşu (STK) bir araya gelerek ilk kez eyalet parlamentosunda iftar verdi.

NSW'de faaliyet gösteren 15 Türk STK'nin katılımı ile organize edilen, Türklerin Avustralya'ya geliş yolunu açan 1967'deki göç anlaşmasının 50'inci yılı iftarı eyalet parlamentosunda yapıldı.

Sydney kent merkezindeki parlamentoda düzenlenen iftara, Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Vakur Gökdenizler, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, Sydney'e ilk gelen kafilede yer alan Türkler, bakanlar, federal ve eyalet milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Ezan okunması ile başlayan iftarın ardından kürsüye çıkan bakan ve milletvekilleri, yaklaşık yarım asırdır Avustralya'da bulunan Türk toplumunun ülkeye her alanda önemli katkılar sağladığını vurgulayan konuşmalar yaptı.

- Türk toplumun birlik berberliğinden mutluyum

Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin Avustralya'ya gelişinin 50. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktararak, parlamentodaki iftarın iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Karalar, "Bugün toplumumuzun farklı kesimlerini birlik ve berberlik içerisinde görmek beni özellikle memnun etti. Burada kültürümüzü, manevi değerlerimizi ve ülkemizi siyasetçilerin de olduğu bir ortamda Avustralyalı dostlarımıza çok güzel şekilde aktardığımızı düşünüyorum ve bu etkinliğin bundan sonra parlamentoda geleneksel hale gelerek her sene devam etmesini umuyorum." dedi.

- "Bugün 96'ncı yaşımı mutlulukla tamamlıyorum"

Türkiye'den Sydney'e gelen ilk kafilede yer alan 96 yaşındaki Yaşar Kaya, ülkeye ayak bastıkları günden bu yana Türk tolumu için bu tür bir etkinlik gerçekleştirmek istediğini anlattı.

Parlamentoda iftar vermenin Türk toplumu için önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Kaya, "Bugün bu gerçek oldu. Bütün Türk kuruluşlarına çok teşekkür ederim böyle bir günü bize yaşattıkları için ve bugün 96'ncı yaşımı mutlulukla tamamlıyorum." dedi.

Yaklaşık 3 saat süren iftar programı ilahilerle son buldu.