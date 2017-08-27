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Avusturya Alpleri'nde 5 dağcı öldü

- Ülkenin Salzburg kentindeki Zillertal Alpleri'nde tırmanan dağcılardan 5'i hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı

Avusturya Alpleri'nde 5 dağcı öldü

VİYANA (AA) - Avusturya'nın Salzburg ve Tirol kentleri sınırındaki Zillertal Alpleri'nde tırmanan bir grup dağcının düştüğü, dağcılardan 5'inin olay yerinde yaşamını yitirdiği, birinin ağır yaralandığı bildirildi.

Avusturya Haber Ajansına (APA) konuşan Salzburg kentine bağlı Zell am See Belediyesi yetkililerinden Martin Reichholf, 3 bin 300 metre yükseklikteki Zillertal Alpleri'nin 3 bin metresinde yaşanan olayda 5 dağcının hayatını kaybettiğini, birinin ise ağır yaralandığını söyledi.

Olayın nedeninin araştırıldığını belirten Reichholf, polis helikopterleri ve arama kurtarma ekipleriyle bölgedeki çalışmaların devam ettiğini, ağır yaralı dağcının Salzburg Hastanesine sevk edildiğini aktardı.

Reichholf, kazanın bölgedeki buzlanma sonucu yaşanmış olabileceğini ifade etti.

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