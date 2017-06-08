Avusturya Cumhurbaşkanı burka yasağını gönülsüz imzalamış

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, yeni uyum yasası kapsamında getirilen kamuya açık yerlerde vücudun tamamının örtünmesinin yasaklanmasını eleştirerek, "Bu iyi bir yasa değil." değerlendirmesinde bulundu.

Van der Bellen, Alman Die Zeit gazetesi tarafından hazırlanan programda gazetenin Baş Redaktörü Giovanni di Lorenzo'nun sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanının özel yaşamından siyasi kariyeri ve şu anki görevine kadar birçok konun ele alındığı programda, hoşnutsuz olarak imzaladığı bir yasanın olup olmadığına ilişkin soruya Van der Bellen, yeni uyum yasasını imzalarken isteksiz olduğunu söyledi.

Van der Bellen, uyum yasasıyla ilgili olarak, "Vücudun tamamının kamuya açık yerlerde örtülmesinin yasaklanması, bu iyi bir yasa değil." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, bu tür bir uygulamayla nasıl bir sonuç alınacağının bilinmediğine dikkati çekerek, "Bu yasakla kadınlar evlerinde mi kalacak, yoksa peçelerini mi açacak? Kimse bunu bilemez." diye konuştu.

Konunun karmaşıklığını bir örnekle anlatan Van der Bellen, şunları söyledi:

"Şimdi ben bir polisim ve caddede tamamen örtülü bir kadın gördüm, bu durumu görmezden gelsem biri beni kameraya çeker ve internete koyar, bu da beni linç etmeye yeter. Yok gidip bu durumun Avusturya'da yasak olduğunu söylesem, kadın hangi dilde konuşuyor, beni anlayacak mı? Varsayalım anladı, yanında parası var mı? Yoksa karakola mı götürülecek, bu çok nahoş bir durum."

Tamamen örtünmüş bir kadınla karşılaştığı zaman rahatsızlık duyduğunu dile getiren Van der Bellen, aynı şekilde çoğunluğa böyle bir yasak getirme hakkının verilmesinin de kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Ayrıca Van der Bellen, yasanın tamamen iç politikaya endeksli çıkarıldığını fakat anayasaya aykırı olmadığını kaydetti.

Avusturya meclisi, geçen ay, uyum yasası kapsamında vücudun tamamının kamusal alanda örtülmesinin yasaklanmasını onaylamıştı. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yasaya uymayanların 150 avro para cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.



