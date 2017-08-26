Avusturya’da Afgan sığınmacılardan oturma eylemi

VİYANA (AA) - Avusturya'daki Afgan sığınmacılar, ülkelerine geri gönderilmelerini protesto etmek için Viyana'daki Votiv Kilisesi'nin önünde sabahlayacak.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki tarihi Votiv Kilisesi önünde 100’e yakın Afgan sığınmacı ülkelerine iade edilmelerinin durdurulması için oturma eylemi başlattı.

"Afganistan güvenli değil", "Sınır dışı edilmeyi durdur" yazılı pankartlar açan göstericiler, pazartesi akşamına kadar sürecek eylem boyunca kilisenin önündeki parkta geceleyecek.

Afgan sığınmacıların sözcüsü Rahim Mücahid, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avusturya’ya sığınan Afganların seslerini başta ülke yöneticileri olmak üzere bütün Avrupa’ya duyurmak için başkent Viyana’daki Votiv Kilisesi önünde oturma eylemi başlattıklarını söyledi.

-"Afganistan’da şu an hiçbir şehir güvende değil"

Mücahid, pazartesi akşam saatlerine kadar oturma eylemi için yetkililerden izin aldıklarını belirterek gelişmelere göre gösterinin uzatılabileceğini aktardı.

Afgan sığınmacıların iade edilmelerini önlemeyi hedeflediklerine dikkati çeken Mücahid, "Afganistan’da şu an hiçbir şehir güvende değil. Daha dün bir camide bombalı saldırı düzenlendi. Şu an ne Kabil ne de başka bir yer yaşamak için güvenli değil." dedi.

- "Ölüme gönderiliyoruz"

Mücahid, Afganistan'ın birçok açıdan Suriye ve Irak'tan farklı olmadığına işaret ederek "Çeşitli yollarla hayatlarını riske atarak Avrupa’ya sığınan insanları tekrar geriye göndermek, onları ölüme göndermekle aynı anlama geliyor. Çünkü buradan giden insanlar ya Taliban'la ya da Afgan ordusuyla hareket edecek, bu da her iki yolun sonunda ölüm olduğu anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.



Kendilerine her fırsatta Afganistan'ın yaşanabilir, güvenli bir yer olduğunun söylendiğini anlatan Mücahid, şöyle konuştu:

"Eğer Afganistan güvenli bir yerse neden ülkenin Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai’nin ailesi ve yardımcısının aileleri Amerika’da yaşıyorlar. Devlet Başkanı için güvende olmayan bir ülke bizim gibi sıradan insanlar için nasıl güvenli oluyor?"

Mücahid, Avusturyalı yetkililerin Afgan sığınmacıların ülkeye uyum sağlamak istemedikleri yönündeki açıklamalarına da değinerek şunları söyledi:

"Ben de sığınmacı olarak bu ülkeye geldim, Avusturyalı yetkililer bizden uyum sağlamamızı istiyorlar. Ancak bunun için elle tutulur bir çalışma söz konusu değil. Yeterince dil kursu ya da eğitim merkezi yok. Bununla beraber daha da önemli olan, burada bulunan sığınmacıların gelecekleri belirsiz. Her gün gönderilme korkusuyla yaşıyorlar. İki ay Almanca kursuna gidecekler, ertesi gün ya geldikleri ülkeye ya da başka bir ülkeye gönderilmeleri söz konusu. Bu nedenle öncelikli olarak Afgan sığınmacıların buradaki durumlarının netlik kazanması gerekiyor. Yaşam olmadan nasıl uyum olacak."

Mücahid, Almanya, İsveç ve İtalya’da da benzer gösteriler yapıldığını kaydederek "Bizler de herkes gibi nefes alan normal insanlarız, bize farklı muamele yapılmasını istemiyoruz. Adil bir çözüm için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.