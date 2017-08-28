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Avusturya'da Afgan sığınmacıların oturma eylemi sona erdi

- Afgan sığınmacılar, ülkelerine geri gönderilmemek için 4 gündür devam ettikleri oturma eylemine son verdi

Avusturya'da Afgan sığınmacıların oturma eylemi sona erdi

VİYANA (AA) - Avusturya'daki Afgan sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmemek için başkent Viyana'da 4 gündür sürdürdükleri oturma sona erdi.

Tarihi Votiv Kilisesi önünde, ülkelerine iade işlemlerinin durdurulması amacıyla oturma eylemi yapan Afgan sığınmacılara, aralarında Avusturyalıların da bulunduğu binin üzerinde kişi destek verdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde göstericiler, Afganistan'ın hiçbir bölgesinde can güvenliklerinin olmadığını vurgulayarak, özellikle İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka'dan sınır dışı edilme sürecinin durdurulmasını talep etti.

Gösteriyi organize edenlerden Cavid Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin oturma eylemini uzatma taleplerine olumsuz yanıt verdiğini, bu nedenle eylemlerine son verdiklerini belirterek, "Bir sonraki adımımız Avusturya parlamentosu önünde bir gösteri düzenleyerek sesimizi daha çok kişiye duyurmak." ifadesini kullandı.

Votiv Kilisesi'nin önündeki parkta 4 gün boyunca eylemlerini sürdüren göstericiler, daha sonra dağıldı.



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Anahtar Kelimeler:
Afgan SığınmacılarıAvusturyaCavid RahimiViyana
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