Avusturya'da çete operasyonu: 9 gözaltı

VİYANA (AA) - Avusturya'da Çeçenistan uyruklu 9 kişinin organize suç örgütü oluşturdukları suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.



İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Franz Lang, yaptıkları basın toplantısında, geçen çarşamba günü başta Viyana olmak üzere Yukarı Avusturya eyaletine bağlı çok sayıda şehirde yürütülen operasyonların 9 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandığını ifade etti.



Gözaltına alınanlar arasında ülkeye iltica başvurusunda bulunanların da olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Sobotka, bu kişilerin başvurularının reddedileceğini belirtti. Sobotka ayrıca "Çeçenistanlıların, iltica başvurusunda bulunmaları için hiçbir neden yok. Rusya Federasyonu'nda kendilerini güvende hissedebilecekleri birçok yer var." diye konuştu.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Lang, 16 adreste yapılan aramalar sonucunda, çok sayıda silah, kesici alet, uyuşturucu madde ve polis üniformasının bulunduğunu söyledi. Lang, 7 kişinin çarşamba günü gözatına alındığını, diğer 2 kişi hakkında da dün ve bugün işlem yapıldığını belirtti.



Lang, geçen yıl mart ayında ülkenin Hollabrunn kentinde bir işletmeye yönelik kundaklama başta olmak üzere suç örgütü oluşturmak, yasa dışı yollarla kazanç elde etmek gibi birçok suçlamayla gözatına alınan kişilerin 25-37 yaşları arasında olduğunu söyledi.



Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz ve İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Çeçenistan ve Afganistan uyruklu vatandaşların Avusturya'ya uyum sağlamak istemedikleri yönünde açıklamalarda bulunmuş, geçen temmuz ayında meclisten geçen uyum yasasına riayet etmeyenlerin sınır dışı edileceğini kaydetmişti.