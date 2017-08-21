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Avusturya’da "Hitler selamına" hapis cezası

- Bir futbol maçında "Hitler selamı" veren 39 yaşındaki Rapid Wien takımı taraftarı, 18 ay hapse mahkum edildi ve ülkedeki stadyumlara girişi ömür boyu yasaklandı

Avusturya’da

VİYANA (AA) - Avusturya’nın önemli futbol kulüplerinden Rapid Wien taraftarı bir kişinin maç sırasında "Hitler selamı" verdiği ve sosyal medya hesabı üzerinden Nazi propagandası yaptığı suçlamasıyla 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Avusturya basınında yer alan haberlerde, Rapid Wien futbol takımının 13 Ağustos 2016 tarihinde oynadığı bir karşılaşmada, 5 çocuk babası 39 yaşındaki bir şahsın maç esnasında art arda Hitler selamı verdiği ve sosyal medya hesabı üzerinden Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle görülen davanın sonuçlandığı ifade edildi.

Haberlere göre, Viyana Devlet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, daha önce de çok sayıda para cezası bulunan şahsın, Rapid Wien futbol takımına ait Gerhard Hanappi stadyumunda düzenlenen bir müsabakada birçok defa Hitler selamı verdiği ve bu durumun stadyumdaki kamera görüntüleriyle tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şahsın 18 aya mahkum edilmesinin yanı sıra ülkede bulunan stadyumlara ömür boyu giriş yasağı ile de cezalandırıldığı kaydedildi.

Kimliği açıklanmayan şahıs, 13 Ağustos 2016’da düzenlenen bir müsabakada Hitler selamı vermiş, ayrıca sosyal medya hesabından Hitler’in doğum gününde “Sevgili Adi (Adolf Hitler), Selam 88” paylaşımlarında bulunmuştu.

Nazi literatüründe iki 8 rakamının, alfabede iki H harfine tekabül ettiği, bunun da "Heil Hitler" (çok yaşa Hitler) anlamına geldiği belirtiliyor.












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