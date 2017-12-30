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Avusturya’da Müslümanlardan evsizlere sıcak yemek

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Müslümanların kurduğu bir yardım kuruluşu, ülkede yaşayan evsiz ve ihtiyaç sahiplerine haftanın belirli günlerinde sıcak yemek yardımında bulunuyor.RAHMA Avusturya adlı yardım kuruluşunun...

Avusturya’da Müslümanlardan evsizlere sıcak yemek

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Müslümanların kurduğu bir yardım kuruluşu, ülkede yaşayan evsiz ve ihtiyaç sahiplerine haftanın belirli günlerinde sıcak yemek yardımında bulunuyor.

RAHMA Avusturya adlı yardım kuruluşunun Başkan Yardımcısı Ömer Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık 25 yıldır yardım faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek, başta Suriye, Arakan ve Filistinli sığınmacılar olmak üzere dünyanın birçok yerindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar ulaştırdıklarını söyledi.

Batur, ülkede sokaklarda yaşayan evsizlere sıcak yemek ikramında bulunan tek Müslüman yardım kuruluşu olduklarının altını çizerek, “Viyana Belediyesinin evsiz ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarının yapıldığı merkezlerde, haftanın belirli günlerinde sıcak yemek ikramında bulunmaya başladık.” dedi.

Yaklaşık 4 ay boyunca özellikle ülkede kışın yoğun geçtiği aylarda sokaklarda yaşamlarını sürdüren evsiz insanlara sıcak yemek ikramında bulunacaklarını anlatan Batur, bu yardımların yıl boyu sürmesini sağlamak için çalışacaklarını kaydetti.

Batur, Avusturya'da yaşayan Müslümanlar olarak yalnız ülke dışındaki ihtiyaç sahiplerine değil, aynı zamanda birlikte yaşadıkları insanların da dertlerine merhem olmak istediklerini sözlerine ekledi.

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AvusturyaÖmer BaturRAHMA AvusturyaViyana
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