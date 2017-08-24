Avusturya’da Salzburg Zirvesi

VİYANA (AA) – Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen dörtlü zirvede, Avrupa Birliği (AB) iç pazarında aynı işi yapan kişilerin eşit gelir düzeyine ve standartla sahip olması için düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulandı.

Avusturya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen Salzburg Zirvesin’de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya Başbakanı Christian Kern, Çekya Başbakanı Bohuslav Sobotka ve Slovakya Başbakanı Robert Fico bir araya geldi.

Özellikle Avrupa genelinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki gelir dengesizliği başta olmak üzere, güvenlik ve sığınmacı konularının ele alındığı görüşmenin ardından, devlet başkanları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fansa Cumhurbaşkanı Macron, 1996 yılında yürürlüğe giren AB iç pazarında çalışan işçilerin haklarını belirleyen yasanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, yapılacak düzenlemenin Avrupa pazarını güçlendirmesinin yanı sıra, aynı alanda çalışan işçilerin eşit gelir ve standartlara sahip olmasını sağlayacağını söyledi.

Macron, Avrupa’nın yeni bir yol haritası belirleyerek, ekonomiden güvenlik ve göçmen konularına kadar birçok alanda köklü değişiklikler yapması gerektiğinin altını çizdi.

Avusturya Başbakanı Christian Kern de Avrupa’da ekonomik verilerin uzun bir aradan sonra olumlu yönde ilerleme kaydettiğine işaret ederek, daha güçlü bir Avrupa için yeni atılımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kern, AB genelinde aynı alanda çalışan kişilerin farklı gelir ve standartlarda çalıştırıldıklarına dikkati çekerek, “Ekim ayında gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi'nde konunun çözülmesi için bir girişimde bulunma kararı aldık. Ayrıca bu tarihe kadar birlikte hareket ederek, sorunun giderilmesi için yapısal çalışmalar sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.



