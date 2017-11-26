Avusturya'da

VİYANA (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, dünyada kadın olmanın gerçekten çok zor olduğunu belirterek, "Savaş nedeniyle koruyucu bir çatıdan ve yuvadan mahrum bir kadın, her türlü zulüm ve tehdidin hedefi oluyor." dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya teşkilatınca "Savaş ve Kadın" başlıklı konferans düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleşen konferansa, AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serap Yaşar ve UETD Avusturya Başkanı Fatih Karakoca’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Yaşar, burada yaptığı konuşmada, dünyanın savaş ve çatışmaların arttığı bir dönemden geçtiğini belirterek, Türkiye’nin bu çatışmaların merkezinde yer aldığını söyledi.

Yaşar, Türkiye’nin, dünyanın birçok yerinde meydana gelen savaş ve çatışmaların sonlandırılması için önemli rol oynadığını ve dünya coğrafyasındaki mazlumların umudu olmaya çalıştığını dile getirdi.

Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon sığınmacının yaşadığını anımsatan Yaşar, özellikle Kilis'teki sığınmacıların kentin normal nüfusunun üç katı olduğunu kaydetti.

Suriye’de tüm yakınlarını kaybeden "Ahrar" adındaki kadının hikayesini anlatan Yaşar, "Bugün dünyada kadın olmak gerçekten çok zor. Savaş nedeniyle koruyucu bir çatıdan ve yuvadan mahrum bir kadın, her türlü zulüm ve tehdidin hedefi oluyor." dedi.

Yaşar, Türkiye’nin Suriye'de güvenli bir bölge oluşturarak Suriyelilerin kendi ülkelerinde yaşamasını arzuladığını ancak uluslararası toplumun bu konuda gereken özveriyi gösteremediği için dünya genelinde 20 milyon Suriyelinin göçmen konumuna düştüğünü vurguladı.

Avrupa’da 15 binin üzerinde sığınmacı çocuğun kaybolduğuna yönelik bilgilerin kendilerine ulaştığını ifade eden Yaşar, Avrupa’da kaybolan sığınmacı çocukların akıbeti için farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin olmaması, savaşların yaşanmaması, herkesin vatanında hür ve mutlu şekilde yaşaması temennisinde bulunan Yaşar, "Savaşlarda kadınlar çeşitli nedenlerden dolayı en çok etkilenen taraf oluyor. Savaşın oluşturduğu fiziksel sorunların yanı sıra kadınlar, ailesini ve çocuğunu yaşamda tutabilmek için insan üstü mücadele vermek durumunda kalıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

- "Avrupa'da başörtülü kadınlar saldırılara maruz kalıyor"

UETD Avusturya Başkanı Karakoca da savaşın en büyük mağdurlarının kadınlar olduğuna dikkati çekerek, başta Suriye olmak üzere dünya genelinde meydana gelen savaşlarda çeşitli yollarla zulüm, taciz ve katliamlara uğrayan kadınlara vurgu yaptı.

Türkiye’nin bir tür istiklal mücadelesi verdiğini dile getiren Karakoca, Türk kadınlarının Nene Hatunlar gibi ülke müdafaası için mücadele yürüttüklerini kaydetti.

Karakoca, Avrupa’da artan İslamofobi ve yabancı karşıtlığına işaret ederek, “Avrupa’da sosyal yaşamın birçok alanında başörtülü kadınlar başta olmak üzere yabancı kadınlar psikolojik ve fiziki şiddete maruz kalıyor.” dedi.











