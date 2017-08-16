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Avusturya’da sığınmacı alarmı

- İtalya sınırındaki Tirol eyaletine 70 asker gönderildi

Avusturya’da sığınmacı alarmı

VİYANA (AA) - Avusturya, sığınmacıların ülkeye girişini önlemek amacıyla İtalya sınırında bulunan Tirol eyaletinde 70 asker görevlendirdi.

Tirol eyaleti Emniyet Amiri Helmut Tomac, gazetecilere yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini önlemek için tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Mevcut polis gücüne takviye olarak 70 askerin daha görevlendirildiğini aktaran Tomac, askerlerin bölgede bulunan emniyet güçlerine özellikle yük trenlerinin ve tırların kontrol edilmesinde yardımcı olacağını söyledi.

Tomac, askerin, polisle birlikte hareket edeceğini, tren ve tren yollarının kontrolü başta olmak üzere otobanlarda da etkin bir rol oynayacağını vurguladı.

Temmuz ayında ülkeye yük trenleri ve tırları kullanarak girmeye çalışan sığınmacılarda ciddi artış gözlendiğini belirten Tomac, "Bu uygulama yalnız yasa dışı göçmen girişini önlemek için değil, aynı zamanda insan yaşamını kurtarmak için başlatıldı.” ifadelerini kullandı.

Tomac ayrıca, Avusturya’nın İtalya sınırındaki Brenner geçiş noktasında herhangi bir düzenlemeye gidilmeyeceğini, kontrollerin daha ziyade ülke sınırları içinde yapılacağını ifade etti.

Ayda 700 ile bin sığınmacının Tirol'e yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalıştığını vurgulayan Tomac, bu nedenle kontrollerin arttırıldığını ve bunun 15 Ekim'de yapılacak seçimlerle ilişkilendirmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz ve İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Akdeniz rotası üzerinden ilk etapta İtalya'ya ulaşan sığınmacıların Brenner sınır geçişi üzerinden Avusturya'ya girmeleri durumunda, söz konusu sınır geçişinin kapatılacağını dile getirmiş, bu açıklamalar iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

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