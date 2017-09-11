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Avusturya’da sınır güvenliği tatbikatı

- Avusturya, Çekya ve Macaristan askeri personelinin katılımıyla ülkenin Allensteig kentinde 5 gün sürecek sınır güvenliği tatbikatı başladı

Avusturya’da sınır güvenliği tatbikatı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Allensteig kentinde Avusturya, Macar ve Çek askeri personelinin katılımıyla 5 gün sürecek sınır yönetimi ve güvenliği tatbikatı başladı.

Savunma ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma ve Spor Bakanı Hans Peter Doskozil’in inisiyatifiyle Orta Avrupa Ülkeleri İşbirliği (CEDC) çerçevesinde gerçekleştirilen "Birlikte Güvenlik 17" tatbikatının ülkenin Allensteig kentinde başladığı duyuruldu.

Açıklamada, 2 bin 200 Avusturya askeri başta olmak üzere 160 Çek ve Macar askeri personelinin de katıldığı sınır güvenliği tatbikatının 5 gün süreceği belirtilirken, tatbikat kapsamında, büyük insan kalabalıklarının kontrolü, nakli ve yerleştirilmesi ile polise yardım ve farklı tehlikelere karşı alınacak tedbirler üzerinde çalışılacağı kaydedildi.

Savunma Bakanı Doskozil, 2015 yılındaki sığınmacı krizinin bir daha tekrarlanmaması için bu tür tatbikatların gerekliliğine vurgu yaparak "Farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz, bu elbette aynı şeyleri yaşayacağız anlamına gelmiyor ancak biz hazırlıklı olmak istiyoruz. Kimse Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yaptığı anlaşmanın nasıl devam edeceğini bilemez. Ayrıca ınsan kaçakçılarının farklı güzergahlar aradıklarını gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.



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