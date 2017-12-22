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Avusturya'da tren kazası: 20 yaralı

- Tulln şehri yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı

Avusturya'da tren kazası: 20 yaralı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın Tulln kentine bağlı Kritzendorf kasabasında iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin haberine göre, başkent Viyana’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kritzendorf kasabasında iki yolcu treni henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

İtfaiye Sözcüsü Franz Resperger, kazada vagonların raydan çıkarak devrildiğini söyledi.

Resperger, ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 20 kişinin yaralandığını ve itfaiye erlerinin devrilen vagonlardaki yolcuları kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirterek, olay yerine çok sayıda ambulans, helikopter ve doktorun sevk edildiğini bildirdi.

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Avusturya’da Tren Kazası: 20 YaralıViyana
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