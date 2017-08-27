Avusturya'daki Afganistanlı sığınmacıların oturma eylemi sürüyor

VİYANA (AA) - Avusturya'daki Afgan sığınmacılar, ülkelerine geri gönderilmelerini protesto için Viyana'daki Votiv Kilisesi'nin önünde başlattıkları eylemlerini bugünde sürdürdü.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki tarihi Votiv Kilisesi önünde, ülkelerine geri gönderilmelerin durdurulması amacıyla oturma eylemi yapan Afgan sığınmacılara aralarında Avusturyalıların da bulunduğu çok sayıda kişi destek verdi.

Ülkenin farklı bölgelerinden Viyana'ya gelen Afganistan kökenli sığınmacılar, yağışlı havaya rağmen oturma eylemlerine ara vermedi.

Protestoculardan Afganistanlı Hakime Hüseyni, AA muhabirine, üç kardeşiyle Avusturya'ya geldiğini belirterek, iki yıldır burada yaşadığını, bulunduğu bölgede okula devam etmesine rağmen sekiz ay önce iltica başvurusunun olumsuz sonuçlandığını anlattı.

Hüseyni, sekiz aydır umutsuz şekilde beklediğine, üç kardeşiyle geleceklerinin belirsiz olduğuna dikkati çekerek, "Afganistan'a iadelerin durdurulması için buradayım. Bu gösteriyle umut ediyorum ki Avusturyalı yetkililer bizi duyar ve burada kalmamıza izin verir. Çünkü Afganistan'da hiçbir yer güvenli değil." diye konuştu.

Afganistan kökenli Avusturya vatandaşı Shugufa Rafie de Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmelerine karşı çıkmak üzere gösteriye katıldığını dile getirerek, Afganistan'ın güvenli bir yer olmadığını ve Avusturyalı yetkililerin Afgan sığınmacıların burada kalmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

- "İç savaş ve ölümden kaçan insanlara yaşam şansı verilmeli"

Rafie, birçok Avusturyalının düşündüğünün aksine Afganistanlı sığınmacıların ekonomik nedenlerle ülkelerini terk etmediklerini vurgulayarak, "Bu insanlar iç savaş ve ölüm tehlikesi nedeniyle ülkelerini terk ederek buraya geldi. Taliban ve DEAŞ gibi terör oluşumları her gün farklı bir yerde bombalı saldırı düzenliyor ve onlarca insan yaşamını yitiriyor. Ölüm ve savaştan kaçarak buraya gelen insanlara bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Afganistan güvenli ise neden NATO orduları ülkemizde"

Huseyni Enver de yaklaşık bir yıldır Avusturya'da yaşadığını belirterek, eğitimli ve uyumlu sığınmacıların hiçbir şekilde güvenli olmayan Afganistan'a gönderilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Yaklaşık 17 yıldır NATO birliklerinin Afganistan'da olduğuna işaret eden Enver, "Eğer Afganistan güvenli ise neden NATO üyesi ülkelerin orduları bizim ülkemizde, güvenli bir ülkede NATO ordularının işi ne? Çünkü Afganistan güvenli değil. Buraya daha iyi bir yaşam için geldik, lütfen bize yardımcı olun." dedi.

Afganistan'a özgü yöresel çalgılar eşliğinde şarkılar söyleyen sığınmacılar, düzenledikleri gösteriyle yetkililerin dikkatini çekerek iade süreçlerini durdurmayı amaçlıyor.