Avusturya'nın yeni Eğitim Bakanına

VİYANA (AA) - AŞKIN KIYAĞAN - Avusturya'nın aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yeni Eğitim Bakanı Heinz Fassmann'ın "Öğretmenler başörtü takmamalıdır" sözlerine ülkede yaşan Müslümanlar tepki gösterdi.

Merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) oluşturduğu hükümetin İslam, yabancı ve sığınmacı karşıtı programının yanı sıra göreve henüz başlayan bakanların açıklamaları, ülkede bulunan Müslümanlar başta olmak üzere yabancıları ve sığınmacıları kaygılandırıyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşıtlığını her fırsatta dile getiren aşırı sağcı hükümet, Müslümanlara ait kurumlar, yabancı ve göçmenlere karşı sert uygulamaları hayata geçirmek istiyor.

Aşırı sağcı hükümetin coğrafya Profesörü yeni Eğitim Bakanı Fassmann'ın, "Din dersleri ve özel okullar hariç, öğretmenlerin başörtüsü takmaması gerektiğine" dair ifadeleri, 1912'den itibaren İslam dinin resmen kabul edildiği Avusturya'da yaşayan Müslümanların tepkisine neden oldu.

Başbakan Sebastian Kurz'un dışişleri ve entegrasyon bakanlığı döneminde çeşitli vesilelerle gündeme taşıdığı öğretmenlik gibi bazı memuriyetlerde başörtüsünün yasaklanmasına yönelik girişimlerin bu dönemde yeniden filizlenerek ülke gündemini ciddi oranda meşgul edeceği tahmin ediliyor.

- "Başörtüsü bizim kırmızı çizgimizdir"

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki dönemlerde de kamusal alanda başörtüsünün yasaklanması gibi benzer söylem ve tartışmaların yaşandığını hatırlatarak "Daha önce de birçok kez dile getirdik. Başörtüsü bizim kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle böyle bir girişime hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Başörtüsü yasağının hayata geçirilmemesi için elimizden gelen bütün hukuki mücadeleyi yapacağız, gerekirse anayasa mahkemesine kadar konuyu taşıyacağız." dedi.

Olgun, en kısa sürede yeni Eğitim Bakanıyla bir araya gelerek konuyu kapsamlı bir şekilde görüşeceklerini ve olası bir başörtüsü yasağına ilişkin hassasiyetlerini çok açık bir şekilde ifade edeceklerini söyledi.

Başörtüsünü çeşitli bahanelerle yasaklamanın, din özgürlüğü, insan hakları ve demokrasiyle kesinlikle bağdaşmadığını vurgulayan Olgun, "Seküler devlet yapısı bahane edilerek başörtüsü yasağı getirilmek istenmesinin ardında bize göre İslam karşıtlığı yatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Başörtüsü İslam'ın bir parçasıdır"

Viyana İslam Federasyonu (İFW) Genel Sekreteri Harun Erciyas da başörtüsü gibi belirli konularda getirilecek herhangi bir yasağın anlaşılır olmadığını belirterek devletin seküler yapısı ve tarafsızlık ilkesi ile başörtüsünün bağdaşmadığına yönelik açıklamaların gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Erciyas, ülkede başörtülü öğretmenlik yapan kişilerin Avusturya'daki okullarda eğitim aldıklarını anımsatarak “Başörtülü öğretmenlerin tarafsızlık ilkesine aykırı olduklarını iddia etmek, aslında bu insanların eğitimlerine, emeklerine hakaret etmek anlamına geliyor. Biz bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz." diye konuştu.

Avusturya'da İslam dininin yasal olarak tanındığını ve ülkede yaşayan Müslümanların İslam Cemaati tarafından temsil edildiğini belirten Erciyas, "Ülkenin resmi kurumu olan İslam Cemaati, başörtüsünü İslam’ın bir parçası olarak tanımlıyor. Bu nedenle eğer başörtülü insanları kamudan uzaklaştırırsanız, aynı zamanda bu dinin bütün mensuplarını kamudan uzaklaştırmış, doğal olarak da ayrımcılık yapmış oluyorsunuz." dedi.

Erciyas, bu tür söylem ve tartışmalarla başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin zemin oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek ülkede yaşayan Müslümanların birlik içinde, başörtüsü karşıtlığıyla mücadele yürütmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- "Sekülerizm bahanesiyle başörtüsü yasağı getirilmek isteniyor"

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Başkanı Fatih Karakoca da aşırı sağ koalisyonun, Avusturya'da çözülmesi gereken birçok sorun varken, toplumda ayrışmaya ve gerginliğe neden olacak eylemlerde bulunduğunu dile getirdi.

Karakoca, Avusturya'da inanç özgürlüğünün yasalarla güvence altına alındığını ancak buna rağmen özellikle 2015’te yürürlüğe giren İslam yasasıyla Müslümanların dini özgürlüklerine yönelik kısıtlamaların artış gösterdiğini ifade etti.

Bakanın ifadelerini "talihsizlik" olarak değerlendiren Karakoca, "Bugün sekülerizmin arkasına sığınıp, başörtülü öğretmene yasak getirmek isteyenler, yarın bunu öğrenciler dahil her alana yayarak toplumda infiallere sebebiyet vereceklerdir." diye konuştu.

Avusturya Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, ülkenin önde gelen gazetelerinden Kurier'e geçen hafta yaptığı açıklamada, seküler devlet anlayışına sempati beslediğini ifade ederek din dersleri ve özel okullar hariç öğretmenlerin başörtüsü takmamaları gerektiğini söylemişti.















