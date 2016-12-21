Axess ve Wings'ten yeni yıl fırsatları

İSTANBUL (AA) - Akbank, kredi kartları Axess ve Wings ile yeni yıl kapsamında müşterilerine chip-para, indirimler ve ekstra vadeli kampanyalar sunuyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre aralık ayı boyunca alışverişlerinde Axess kredi kartını kullanan müşterilerin yeni yıl hediyesi kartlarının son iki hanesi olacak.

Axess sahipleri, 31 Aralık'a kadar tüm sektörlerde yapacakları 150 lira ve üzeri 5. alışverişte kartlarının son iki hanesi kadar chip-para kazanacak. Son iki hanesi 50'den az olan müşterilerin chip-para hediyeleri de 50 lira olacak. Axess sahiplerinin kazanmaya başlamak için 4566'ya YENIYIL yazıp göndermeleri yeterli.

Axess, yeni yıl öncesi yakınlarına ya da kendisine teknoloji ürünleri almayı planlayan kart sahipleri için de fırsatlar hazırladı. Buna göre Axess sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar Teknosa'da yapacakları bin lira ve üzeri ilk harcamaya 100 lira chip-para kazanma fırsatı için TEKNOSA yazıp 4566'ya göndermeleri gerekiyor.

Sevdiklerine hangi hediyeleri nereden alacağının hesaplarını yapan Axess sahiplerini de çeşitli chip-para hediyeleri ve ekstra taksit olanakları bekliyor.

Axess'in Network, Divarese ve Under Armour kampanyaları kapsamında 31 Aralık tarihine kadar 300 lira ve üzeri ilk alışverişte 50 lira chip-para ve üzerine de 6 taksit fırsatı sunuluyor.

Ayrıca Axess sahipleri Beymen Club'tan yapacakları alışverişlerinde 31 Aralık'a kadar tüm indirimlere ek yüzde 10 indirim ve 7 taksit fırsatına sahip olacak. Renkli yeni yıl alışverişleri için Beymen'de de 6 taksit fırsatı Axess sahiplerini bekleyecek.

Hediye alımı konusunda Beta'da karar kılan Axess sahipleri de 31 Aralık'a kadar yapacakları 300 lira ve üzeri her alışverişe 60 lira chipara ve 7 taksit fırsatını elde ediyor.

Beyaz eşyaları ya da ev eşyalarını yeni yıl fırsatıyla yenilemek isteyen ya da düğün hazırlıkları içinde olan Axess sahiplerini de Samsung'da beyaz eşya grubu alışverişlerinde 12 aya varan taksit, İstikbal'de peşin fiyatına 12 taksit fırsatı bekliyor. Akbank Axess sahipleri için Atasay'dan yapacakları 2 taksitli alışverişlerde 2 ay erteleme fırsatı sunuluyor.

Tatilci Axess ve Wings sahipleri uçak biletlerini Türk Hava Yolları'ndan ve Pegasus'tan 6 aya kadar taksit fırsatı ile alabilecekler. Yeni yıl kampanyaları kapsamında Axess ve Wings sahipleri ayrıca Tatilsepeti.com ve Pronto Tour'da da 9 taksit fırsatıyla seyahat edebilecek.





-Yurt dışında Axess ile alışveriş yapanlara 50 lira chip-para





Akbank, yılbaşı tatilini fırsat bilip, yurt dışı seyahatine çıkarak yeni yılı dünyanın farklı ülkelerinde karşılamak isteyenlerin de yanlarında olacak.

Buna göre Axess sahipleri, 31 Aralık'a kadar yurt dışında Axess ile yapacakları her 100 lira ve üzeri alışverişte 10 lira chip-para, toplamda 50 lira chip-para kazanacak.

Gezmeyi seven Axess sahiplerinin, bu kampanyadan yararlanmak için GEZ yazıp 4566'ya SMS göndermeleri yeterli olacak.

Gezmeyi seven Axess sahipleri, chip-para kampanyasına ek olarak 31 Aralık'a kadar 75 lira ve üzeri otel ve restoran harcamalarında yüzde 10 indirim, toplamda 30'ar lira indirim kazanmak için de DÜNYA yazıp 4566'ya SMS göndererek Axess'in kampanyasına katılabilecek.

Akbank, yurt dışına çıkan Wings sahiplerini de unutmadı. Wings sahiplerinin, yurt dışında 500 lira ve üzeri otel, 150 lira ve üzeri restoran harcamalarına yüzde 15'e varan indirimden yararlanabilmek ve daha detaylı bilgi almak için wingscard.com.tr'yi ziyaret etmeleri yeterli olacak.