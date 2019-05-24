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Axessleyenler alışverişlerinde kazançlı çıkıyor

- "Axess Mobil", Ramazan ayı ve bayram döneminde de Axess, Wings ve Neo sahiplerine özel birçok kampanya sunuyor

Axessleyenler alışverişlerinde kazançlı çıkıyor
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İSTANBUL (AA) - Axess Mobil, Ramazan ayı ve bayram döneminde de Axess, Wings ve Neo sahiplerine özel yüzlerce lira chip-para’dan yüz binlerce Mil Puan’a, yüzlerce lira indirimden, taksit fırsatlarına birçok kampanya sunuyor.

Akbank açıklamasına göre, Axessliler Axess üye işyerinden ikinci 125TL ve üzeri akaryakıt, market ve restoran harcamalarına 10TL, sonraki harcamalarına 15TL, toplamda 100TL chip-para kazanıyor.

Wings sahipleri ise her 200 TL ve üzeri market, akaryakıt ve restoran harcamalarına harcadıkları kadar ekstra Mil Puan, toplamda 20 bin mil puan kazanıyor.

Ramazanda Neo sahipleri ise Neo kartları ile 100 TL ve üzeri market harcamalarına 10 TL, toplamda 100 TL chip-para kazanmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Kampanyalardan yararlanmak için kart sahiplerinin Axess Mobil’den "Hemen Katıl"a tıklaması yeterli.

- ZUBİZU eşleştirmesini yapan müşterilere ek indirim

Ayrıca Axess Mobil’den ZUBİZU eşleştirmesini yapan müşteriler ise giyim, kuyum ve kozmetik alışverişlerinde ek yüzde 20 indirim kazanıyor.

Bunun için tek yapılması gereken işlemden önce Axess Mobil’den QR kodun okutulması ve Akbank kartlar ile ödemenin yapılması.

Üstelik yüzlerce markada chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları Axess Mobil’de sizi bekliyor.

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