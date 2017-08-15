"Ay Lav Yu Tuu" 22 Eylül'de vizyonda

İSTANBUL (AA) - Oyuncu, yönetmen ve senarist Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği yeni filmi "Ay Lav Yu Tuu", 22 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

TAFF yapımı filmde, Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Gizem Karaca, Bora Akkaş, Kevork Malikyan, Josh Folan, Natalie Burn, Barry Corbin, Ayşenil Şamlıoğlu ve Steve Guttenberg rol aldı.

Midyat, 2010'da vizyona giren komedi filmi "Ay Lav Yu"nun devam filmi olan yapımda, Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıklarını neşeli ve kendine has bir üslupla ekrana taşıyor.

Tınne köyüne Amerikalı bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez İbrahim'in Amerika'ya gitmesiyle devam ediyor.