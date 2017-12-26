Ay yıldız koreografisi yapan öğrenciler ödüllendirildi

YOZGAT (AA) - Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı'nda okul bahçesinde yaptığı ve sosyal medyada büyük beğeni toplayan ay yıldız koreografisinde görev alan 237 öğrenci, ilçe Belediye Başkanı Suphi Daştan tarafından tablet bilgisayar ile ödüllendirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen ödül törenine, Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Daştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Yılmaz, yaptığı konuşmada, projeye imza atan öğrencilere ve onları ödüllendiren Belediye Başkanı Daştan’a da teşekkür etti.

Belediye Başkanı Suphi Daştan da ay yıldız koreografisinin sosyal medyada ve ulusal basında büyük ses getirerek, ilçenin ismini duyurduğunu söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Daştan, şöyle konuştu:

"Milli ve manevi değerlerimizin en büyüğü olan, birlik ve beraberliğimizin sembolü Türk bayrağını Türkiye’ye tanıtan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerimizin çalışmaları bizleri gururlandırdı. Akdağmadeni Belediyesi olarak eğitim camiamızın sürekli yanında yer almaya devam ediyoruz. İlçemizin tanıtımına da katkı sağlayan bu güzel gösteride görev alan başta öğrencilerimiz olmak üzere okul yönetimini tebrik ederim."

Konuşmaların ardından öğretmenlere başarı belgesi, öğrencilere de tablet bilgisayar verildi.

Törene katılanlar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

