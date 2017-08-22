Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Ayakkabıcıların bayram telaşı

- Ayakkabı imalatçıları, bayramın yaklaşmasıyla artan siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor - İmalatçı Ağıralioğlu: "Aldığımız siparişleri teslim etmek için yoğun çalışıyoruz. Bayrama yakın piyasanın hareketlenmesi bizi mutlu etti" - İmalatçı Can: "Yoğunluktan memnunuz. Bayram zamanları hep böyle yoğunluk oluyor"

Ayakkabıcıların bayram telaşı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki ayakkabı imalatçıları, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Davutpaşa'da ayakkabı imalatı yapan İbrahim Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesinde ayakkabı siparişlerinin fazla olduğu anlattı.

Siparişleri teslim etmek için çalışma saatlerini artırdıklarını belirten Ağıralioğlu, durgun olan piyasanın bayramla hareketlendiğini söyledi.

Ağıralioğlu, bayram yoğunluğunun iki hafta önce başladığını ifade ederek, "Sabah erken saatte siparişleri yetiştirmek için başlıyor, akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. Okulların da açılma dönemine yaklaşılması piyasayı daha iyi yapacaktır." dedi.

Merter'de ayakkabı imalatçılığı yapan Ahmet Can da bayram öncesi yoğunluğun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Can, "Allah'a şükür yoğunluktan memnunuz. Bayram zamanları hep böyle yoğunluk oluyor. Bazen durgun olan piyasa böyle dönemlerde bize nefes aldırıyor. Siparişlerimiz oldukça fazla ve gece gündüz çalışarak yetiştirmeye çalışıyoruz.'' değerlendirmesini yaptı.

Gedikpaşa'daki imalatçı Nihat Gürkan da bayram siparişleri için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, ''Siparişlerin yetişmesi için yoğun çalışıyoruz. Ayakkabı esnafı olarak bu yoğunluktan memnunuz.'' dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AyakkabıBayramTelaşı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5