Ayakkabıcıların bayram telaşı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki ayakkabı imalatçıları, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Davutpaşa'da ayakkabı imalatı yapan İbrahim Ağıralioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesinde ayakkabı siparişlerinin fazla olduğu anlattı.

Siparişleri teslim etmek için çalışma saatlerini artırdıklarını belirten Ağıralioğlu, durgun olan piyasanın bayramla hareketlendiğini söyledi.

Ağıralioğlu, bayram yoğunluğunun iki hafta önce başladığını ifade ederek, "Sabah erken saatte siparişleri yetiştirmek için başlıyor, akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. Okulların da açılma dönemine yaklaşılması piyasayı daha iyi yapacaktır." dedi.

Merter'de ayakkabı imalatçılığı yapan Ahmet Can da bayram öncesi yoğunluğun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Can, "Allah'a şükür yoğunluktan memnunuz. Bayram zamanları hep böyle yoğunluk oluyor. Bazen durgun olan piyasa böyle dönemlerde bize nefes aldırıyor. Siparişlerimiz oldukça fazla ve gece gündüz çalışarak yetiştirmeye çalışıyoruz.'' değerlendirmesini yaptı.

Gedikpaşa'daki imalatçı Nihat Gürkan da bayram siparişleri için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, ''Siparişlerin yetişmesi için yoğun çalışıyoruz. Ayakkabı esnafı olarak bu yoğunluktan memnunuz.'' dedi.