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Ayakkabısının tabanında sakladığı uyuşturucu bulundu

- Bitlis'te yolcu otobüsünde bir kişinin ayakkabısının tabanı ile meyve suyu kutusunda yaklaşık bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Ayakkabısının tabanında sakladığı uyuşturucu bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te uygulama noktasında durdurulan otobüsteki yolcunun ayakkabısı ve meyve suyu kutusunda bir kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında duyarlı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis'ten batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, dün Bitlis-Diyarbakır yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünde seyahat eden D.D'nin her 2 ayakkabısının taban kısmı ve meyve suyu kutusunun içerisine gizlenmiş 3 parça halinde bir kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan D.D, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanmıştır."

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği bildirildi.

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