Ayaklarını bağlayıp koltuk değnekleriyle maç yaptılar

NİĞDE (AA) - Niğde'de üniversite öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında ayaklarını bağlayıp koltuk değnekleriyle futbol maçı yaptı.

Sakatlar Derneği Niğde Şubesinde gerçekleştirilen programda Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyesi 30 üniversite öğrencisi, engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla ayaklarını iple bağladı. Koltuk değnekleriyle maç yapan öğrenciler, engellilerin çektiği zorlukları anlamaya çalıştı.

Etkinliğe katılan engelli vatandaşlara müzik dinletisi sunuldu, pasta ikram edildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı konuşmada, engellilerin sorununun sadece ailelerini ve yakın çevrelerini ilgilendirmediğini söyledi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Engellilerin sorunu aslında tüm toplumu ilgilendiriyor. Bu amaç doğrultusunda devletimiz, hükumetimiz son yıllarda çok ciddi önlemler aldı, çok ciddi adımlar atıldı ve düzenlemeler yapıldı. Çok ağır engelli olan vatandaşlarımıza evde bakım aylığı bağlandı. Yine engellilerimizin maaşları artırıldı. Engelli istihdamının artırılması yönünde bazı adımlar atıldı. En önemlisi de toplumumuzdaki engellilere yönelik ön yargılar büyük ölçüde giderildi. Toplumun tüm kesimleri artık engellilerimizi kucaklıyor."

Öğrencilerden Cihan Yavuz da engellilerin toplum tarafından bazen görülmediğini, farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Engellilerin hayatın içinde olduğunu vurgulayan Yavuz, "Onların da yaşamları var, onlar da isterse maç yapabilir, aramızda hiçbir fark yok. Biz farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnsanlarımızın, engelli arkadaşlarımızı hor görmemesini istiyoruz. Bundan dolayı etkinlik yapalım dedik, futbol oynayacağız, halkımız bu bilince varsın, engelli arkadaşlarımızın da var olduğunu görmek istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Suat Akyüz de "İki ayak, iki el, iki kol, bunlar çok önemli şeylermiş, daha iyi anladım. Şu an ayağımın biri bağlı ve iki koltuk değneği ile ne kadar zorlandığımın farkındayım. Engellileri anlamak için bunu yapmak gerekiyor. Onlar gibi yaşamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.