İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ayamama Deresi Projesi/ne ilişkin, "Bir kanal olmaktan çıksın, gerçek anlamda bir dere yatağı olsun, bir hayat olsun. Balığıyla kuşlarıyla kelebeğiyle her şeyiyle dereler, o kentin güzelliği olarak ortaya çıksın." dedi.

Bakırköy Spor Kulübü Vakfında, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Topbaş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerince ve İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları anlattı.

Topbaş, Ayamama Deresi Projesi'ne ilişkin hazırlanan video gösteriminin ardından, söz konusu projenin hep tartışıldığını söyledi.

Bakırköy'de belediye başkan adayı olan herkesin Ayamama Deresi Projesi'ni konuştuğuna işaret eden Topbaş, 1996 yılındaki belediye başkan adaylığı döneminde, kendisinin de bu projeden bahsettiğini aktardı.

Topbaş, "Evsel ve sanayi atıklarıyla kirletilen bir dere. Maalesef, taşkınlarla da sıkıntı yaşanan bir dere. Gördüğünüz gibi, dünyanın en güzel köşelerinden biri haline gelecek. İnsanların rahatlıkla çevresinde yürüdüğü bir alan haline geliyor. Hedefimiz, 2018 sonu gibi bitirmek." diye konuştu.

Seul'de gerçekleştirilen bir dere projesinin Dünya Çevre Ödülü'nü almasından sonra, bir ekibi projeyi incelemesi için Seul'e gönderdiklerini ifade eden Topbaş, projenin mimarını ise İstanbul'a getirdiklerini belirtti.

Gerçekleştirdikleri Cendere Deresi, Çırpıcı Deresi ve Ayamama Deresi projelerinin önemine vurgu yapan Topbaş, "Bir kanal olmaktan çıksın, gerçek anlamda bir dere yatağı olsun, bir hayat olsun. Balığıyla kuşlarıyla kelebeğiyle her şeyiyle dereler, o kentin güzelliği olarak ortaya çıksın. '500 yılda bir yağmur yağacak, taşkınlar olacak, şeklinde olmasın' dedik." ifadelerini kullandı.

Kadir Topbaş, Ayamama Deresi Projesi ile Bakırköy ve Ataköy'ün önemli bir 'gidilecek yer' haline geleceğini dile getirdi.

- Ayamama Deresi Projesi

Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerini kapsayan projede, Ayamama Deresi'nin, atık suların ileri teknolojik arıtma sistemlerinde temizlenip yeniden dereye verilerek, temizlenmesi hedefleniyor.

Su taşkınlarının da önüne geçecek dere ıslahıyla, ikiye bölünecek olan Bakırköy ilçesi, yer yer yaya köprüleri ve dere çevresindeki geçişlerle birleştirilecek. Proje alanında, dere boyunca 3 farklı kotta engelli erişimine de izin veren yürüme yolları yapılacak.

Dere ve çevresindeki canlı çeşitliliğinin arttırılacağı projede, Ayamama Deresi ve çevresi "kuş yolu" olma özelliğine de kavuşacak.

Ayamama Deresine, deniz yolu ile de ulaşımın sağlanacağı projede, Marmara Denizi'nden, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve İstanbul Fuar Merkezi'ne, deniz taksi ve tekne gibi deniz araçlarıyla, yeni bir ulaşım yolunun oluşturulması da amaçlanıyor.

Proje tamamlandığında; Ayamama Deresi, içinden temiz suların aktığı, çevresi çeşitli bitkilerle bezenmiş yemyeşil bir ekolojik alana dönüşürken, oluşturulacak sosyal çevreyle de vatandaşların sazlıklara gelen kuşları, suda yüzen balıkları seyrettiği, süs şelalelerine bakarak dinlendiği bir mekan haline gelecek. Projenin çevresinde, küçük gölet alanları ve spor tesisleri de yapılacak.

Projede, bugüne kadar su taşkınlarının engellenmesi adına 5 bin 650 metre dere ıslahı tamamlandı, 2 bin 650 metrelik ıslah çalışması ise devam ediyor.