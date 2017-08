Ayasofya ve Topkapı Sarayı'ndaki restorasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Ayasofya Camisi ile Topkapı Sarayı'nın çok önemli tarihi eserler olduğunu belirterek, "Her iki eser, ülkemizin, milletimizin çok önemli değerleri. Bu toprakların, medeniyetin, kültürünü yansıtan eserler. Bunlara devlet ve millet olarak gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.

Vali Şahin, restorasyon çalışmaları süren Ayasofya Camisi ile Topkapı Sarayı'nda incelemelerde bulundu. Önce Ayasofya'ya ardından da Topkapı Sarayı'na gelen Vali Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve yetkililerden bilgi aldı.

Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahin, Ayasofya ile Topkapı Sarayı'nın ülke ve millet için çok önemli değerler olduğunu ifade ederek, "Bu toprakların, medeniyetin, kültürünü yansıtan eserler. Bunlara devlet olarak da millet olarak da gözümüz gibi bakıyoruz. Bundan hareketle Ayasofya'nın bugüne kadar gördüğü en önemli ve en büyük restorasyonlarından birini devletimiz gerçekleştiriyor. Osmanlı döneminde de ciddi bir restorasyon geçirmiş. Bakıldığında bin 500 yıllık eser, tarihi boyunca geçirmekte olduğu belki ikinci en büyük restorasyonunu gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

İşlerin nasıl daha hızlanabileceğini yerinde görmek, kontrol etmek ve restorasyon çalışmasını yürüten kişilere moral vermek amacıyla incelemelerde bulunduğunu söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"Çok ciddi bir emek sarf ediliyor. Dikkatli bir çalışma yürütülüyor. Zaman zaman milimlik ölçeklerde çalışmalar yapılıyor. Buradaki gaye, bu eseri gelecek nesillere en sağlam şekliyle nasıl devredebiliriz. Daha yüzyıllarca insanlığa hizmet etmeye devam eder? Amaç budur. Ödenek noktasında bir sıkıntı çekmiyoruz. Devletimiz bu noktada çok ciddi destekler verdi, veriyor. Arzumuz bir an önce bu eserlerin her boyutuyla, insanımıza, insanlığa hizmet vermesi ve ziyaret etmek isteyenlere öncelikle ziyaret ihtiyaçlarının karşılanmasıdır."

Topkapı Sarayı'nın da kurulduğu günden bugüne ciddi restorasyonlar geçirdiğini aktaran Şahin, yürütülmekte olan çalışmaların Ayasofya'da olduğu gibi en büyük restorasyon olduğunu dile getirdi.

İstanbul Valisi Şahin, şunları söyledi:

"Topkapı Sarayı da kurulduğu günden beri belki en büyük restorasyonunu yaşıyor. Birçok kullanılmayan alan, belki depo belki başka bir amaçla kullanılmış alan, şimdi Saray müştemilatı olarak ve mütemmim cüzü olarak hizmet verecek tarzda yeniden ele alınıyor, ihya ediliyor. Sarayın misyonuna uygun şekilde oralar da ziyaretçisini ağırlamak üzere hazırlanıyor."

Yürütülen restorasyon çalışmasının ne zaman sona ereceğine ilişkin kesin bir zaman diliminin şimdilik öngörülmediğini vurgulayan Vali Vasip Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Restorasyonlarda normal yapım gibi bir zaman öngörülmüyor. 2 senelik dediğiniz bir iş bazen 5-7 seneyi bulabiliyor. Çünkü her bir eseri kaldırdığınızda altından veya diğer tarihi devirlere gittiğinizde farklı farklı ihtiyaçlar ve projelendirmeler gerekiyor. Ve her bir projede tabii koruma kurullarının görüşüne sunuluyor. Onların görüşü alındıktan sonra restorasyonuna devam ediliyor. Dolayısıyla bu bir süreç işi. Biraz sabırla yürünmesi gerekiyor. Bütün çalışanlarımızdan, yüklenicilerimizden, restoratörlerimizden beklentimiz, bu konuda azami hızla çalışmaları ve bir an önce işleri bitirmeleri yönünde."