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"Ayçiçeği alımı için Trakya'da hedef 50 bin ton"

-Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Çubukçu: - "Tarım Kredi Kooperatifi olarak biz kendi imkanlarımızla Trakya'da 50 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Ergin Çubukçu, 2017 yılı için ayçiçek alımını başlattıklarını belirterek, "Tarım Kredi Kooperatifi olarak biz kendi imkanlarımızla Trakya'da 50 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyoruz." dedi.

Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayçiçek veriminin bu yıl çok iyi olduğunu, Trakya bölgesinde 750 bin ton ayçiçeği hasadının yapılmasının beklendiğini söyledi.

Geçen yıl dekar başına 200 kilogram olan ayçiçek veriminin bu yıl 240 kilograma çıktığını belirten Çubukçu, şunları kaydetti:

"2017 yılı için ayçiçek alımını bugün başlatmış bulunuyoruz. 2017 yılında Trakya bölgesinde 750 bin ton ayçiçeği hasadı bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatifi olarak biz kendi imkanlarımızla Trakya'da 50 bin ton ayçiçeği almayı hedefliyoruz. Tüm kooperatiflerimizdeki arkadaşlarımız bu konuda gerekli bilgiye sahip ve gerekli çalışmalar yapılmış durumda. Bugünden itibaren de alım yapmaya başladık. Ayçiçeğini Uzunköprü ve Kırklareli'ndeki tesislerimizde işleyerek yine güvenli gıda olarak tarım marketleri ve diğer şubelerimizde satışa sunacağız."

Ergin Çubukçu, 2016 yılına göre ayçiçeğinin hem yağ oranlarının hem de veriminin daha yüksek olduğunu vurguladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çiftçiyi piyasada ezdirmeden, çiftçinin yüzünü güldürmek için çalıştıklarını dile getiren Çubukçu, şöyle devam etti:

"Bir hafta içinde fiyatlarımız açıklanacak. Burada ayçiçeği alımı yaparken yöntemimiz şu; öncelikle emanet alım yapıp avans fiyatı açıklayacağız. Avans fiyatlar verilip gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra da fark ödemesi yapacağız. Geçen yıl yine bu şekilde 26 bin ton alım yaptık. Çiftçimiz bu alım şeklinden çok memnun oldu. Ürünümüzün, hasadımızın bol ve bereketli olmasını diliyoruz."

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