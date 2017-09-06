Ayçiçeği tarlasında 140 bin kök Hint keneviri bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, ayçiçeği ekili tarlanın iç bölümünde 140 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Karahalil beldesinde M.D.'nin ayçiçeği ekili tarlasında aynı zamanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevresi ayçiçeği ekili tarlanın iç kısımlarında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
Ekiplerin tarlada yaptığı çalışmada 140 bin kök Hint keneviri sökülerek imha edildi.
Ayçiçeği tarlasının sahibi şüpheli M.D. gözaltına alındı.