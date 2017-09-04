AYD Genel Başkanı Burhan:

ANKARA (AA) - Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Genel Başkanı Sinan Burhan, "Her şey reyting ve reklam düzleminde ele alınıyor. Toplumsal ahlaka, milli vicdana, dini değerlere aykırı yayınlar yapmayın. RTÜK bu tür yayınları, dizileri cezalandırmaktan çekinmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yayın dönemi başlarken ulusal ve yerel televizyon kanalları ile hükümeti uyarmayı bir zorunluluk olarak gördüklerini belirtti.

Her yayın dönemi öncesinde ulusal televizyon kanallarının daha fazla reyting almak için diziler hazırladığını, bu dizilerin başarılı olabilmesi ve daha fazla reklam alabilmesi için toplumun değerlerinin hiçe sayıldığını vurgulayan Sinan Burhan, kamu ahlakı, milli ahlak ve milli eğitimin temel amaçlarının dikkate alınmadığını aktardı.

İşin en üzücü tarafının ise RTÜK Kanunu'nun dikkate alınmaması olduğuna işaret eden Burhan, şunları kaydetti:

"Bazı ulusal kanallar ensest ilişkileri özendiriyor, sevişme sahneleri, öpüşme sahneleri gençlerimize kötü örnek oluyor. Evlilik programları aile bütünlüğünü bozuyor, gençler uyuşturucuya, silaha, şiddete özendiriliyor. Toplumun ahlaken kötü gördüğü konular dikkate alınmıyor. Dini değerleri zaten dikkate alan yok. Her şey reyting ve reklam düzleminde ele alınıyor. Toplumsal ahlaka, milli vicdana, dini değerlere aykırı yayınlar yapmayın. RTÜK bu tür yayınları, dizileri cezalandırmaktan çekinmemelidir. Anayasa ortadadır. Hiçbir yayıncı kuruluş toplumun genel kabullerine, ahlaki değerlerine aykırı yayın yapamaz ancak televizyonlarımız bu kurallara uymuyor. Bütün yayınlarını reyting ve reklam düzleminde ele alan televizyon kanalları, maalesef toplumsal çürümeye hizmet ediyor."

Sinan Burhan, 320 üyesi bulunan AYD olarak hukukun, toplumsal ahlakın savunucusu olduklarını, bu kurallara ve değerlere karşı yayın yapanların karşısında olacaklarını da ifade etti.