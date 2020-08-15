Aydem’den SPK’ya başvuru

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak.

Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ana faaliyet konusu hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimini ve üretilen elektrik enerjisinin satışını kapsıyor.

Portföyünün tamamı %100 yenilenebilir enerjiden oluşan Türkiye’nin en büyük şirketi Türkiye’nin enerji politikalarında ve yakın gelecek hedeflerinde öncelikli ve stratejik bir yere sahip olan yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi olma özelliğini taşıyor. Ülkemizin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren Şirket, gerçekleştirdiği ilklerden ve gelecek vizyonundan aldığı güçle 2020’de 25. yıldönümünü kutluyor.

Şirket hali hazırda ülkenin dört farklı bölgesinde bulunan yirmi adet HES, üç adet RES, bir adet JES ve bir adet de LFG santrali olmak üzere toplamda 25 adet yenilenebilir enerji santrali işletiyor. Söz konusu santraller Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde faaliyet gösteriyor. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji’nin toplam kurulu gücü 1.020 MW’a ulaşmış durumda olup bu gücün %84’ü yani 852 MW’lık kısmı HES’lerden ve %16’sı yani 161 MW’lık kısmı RES’lerden ve geriye kalan kısmı da JES ve LFG santrallerinden oluşmakta.

Sürdürülebilirliği odağına alıyor

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısını anlatan ilk sürdürülebilirlik raporunu 2019 yılı için yayınlayan Aydem Yenilenebilir Enerji, UN Global Compact imzacıları arasında yer alıyor. Şirketlerin finansal değerinin yanı sıra paydaşlarına değer yaratacak tüm potansiyel ve fırsatları değerlendirerek yatırımcılara daha kapsamlı bir analiz yapma imkânı sunan Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel (ESG) performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketlerince (Vigeo Eiris/Moody’s) Türkiye’de elektrik sektörü lideri olarak belirlenen Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirliği odağına alıyor.