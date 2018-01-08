İSTANBUL (AA) - Ulus'taki evinde geçen hafta 97 yaşında hayatını kaybeden mimar-gazeteci Aydın Boysan, son yolculuğuna uğurlandı.

Boysan için Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde tören düzenlendi.

Buradaki törende konuşan Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan, babasının dolu dolu bir hayat yaşadığını söyledi.

Boysan, babasının 2 yıl önce vefat eden annesiyle 67 sene evli kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Mimarlar Odası'nda da 64 yıllık bir hukuku var. 43 kitabı var. Kitaplarını yazmaya 63 yaşında başladı. Çok harika bir hayatı oldu. Çok üzüldük ve çok özleyeceğiz. İçimizde yaşatmaya devam edeceğiz. İstanbul'u biraz daha koruyarak daha da iyi yaşatabiliriz onu."

- "Adı gibi aydın bir büyüğümüzdü"

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu da Aydın Boysan'ın Mimarlar Odası kurucularından olduğunu belirterek, "Bizler, Mimarlar Odası'nda birlikte çalışmanın bahtiyarlığını yaşadık. Bilimi rehber edinen mimarlığımızın onuru ve adı gibi aydın bir büyüğümüzdü. 64 yıllık Mimarlar Odası tarihi boyunca sürekli meslek odasına, meslek haklarına sahip çıkmıştır. Mimarlar Odası için her zaman yukarıdan bakan bir göz ve koruyan bir eldi." ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk ise Aydın Boysan'ın dirençli, yaşama bağlı bir insan olduğunu belirtti.

Boysan'ın gülen yüzünü, sohbetini doğum günü olan 17 Haziran'da hatırlayacaklarını ifade eden Yılmaztürk, "Aydın ağabeyin, mimarlık mesleğine katkıları için mesleki ustalarımızın, mimarlık tarihçilerinin söyleyeceği çok şey vardır. Bu konuda onun mimarlığı, mesleki deneyimi, birikimi çok önemlidir." dedi.

Eski Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Yavuz Önen, Aydın Boysan'ın çok dinamik bir yaşam süreci geçirdiğini belirterek, anılarını anlattı.

Törende ayrıca, Aydın Boysan'ın meslektaşları duygu ve düşüncelerini paylaştı.



- Camideki tören

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'ndeki törenin ardından alkışlarla binadan çıkarılan Boysan'ın tabutu, cenaze aracına konularak Teşvikiye Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yanı sıra Altan Öymen, Mustafa Alabora, Bedri Baykam, Yavuz Dizdar, Ali Müfit Gürtuna, Orhan Alkaya'nın da aralarında olduğu sanat ve siyaset camiasından çok sayıda kişi ile vatandaşlar katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın çelenk gönderdiği törene, katılanların bağış yapması için Otizm Derneği, Türk Eğitim Derneği, Lösemili Çocuklar Vakfı, Çağdaş Eğitim Vakfı, Eğitim Vakfı, TEMA, Türk Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de stant kurdu.

Boysan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından omuzlara alınarak alkışlarla cenaze aracına konuldu.

Aydın Boysan'ın cenazesi, daha sonra Ortaköy Mezarlığı'nda eşi Suzan Boysan'ın yanına defnedildi.

- Aydın Boysan

Rize'nin Fındıklı ilçesinde doğan Aydın Boysan, 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Üniversitesi'nin Mimarlık Bölümü'nü) bitirdi. Boysan, mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü.

Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer alan Boysan, oda bünyesinde yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler de veren Boysan, ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı.

Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kuran Aydın Boysan, Hürriyet ve Akşam gazetelerinde de köşe yazıları yazdı.

